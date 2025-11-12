EN VIDEO: Luis Alfonso cumplió el sueño de un niño que quería conocer a Rigoberto Urán

Un video viral en redes sociales registró el instante en que el cantante Luis Alfonso acompañó a un niño ciclista a cumplir uno de sus mayores sueños: conocer a Rigoberto Urán, ciclista colombiano. El momento se dio durante un encuentro inesperado en un aeropuerto y llamó la atención en redes sociales.

¿Cómo logró Luis Alfonso que el niño conociera a Rigoberto Urán?

Todo ocurrió mientras Luis Alfonso se encontraba en un aeropuerto y fue abordado por un niño que se declaró seguidor tanto suyo como de Rigoberto Urán. Tomás, el menor, acompañado por su mamá, le contó que uno de sus mayores deseos era conocer al ciclista profesional.

Luis Alfonso logró que un fan de Rigoberto Urán, lo conociera / (Fotos del Canal RCN)

Según relató Luis Alfonso, el niño reveló con orgullo que era campeón de una competencia desarrollada en Tolima, evento en el cual había ocupado el primer puesto gracias a su disciplina como ciclista. Durante la charla, mencionó que entrenaba en el campo, donde utilizaba la bicicleta que tenía disponible para prepararse.

Al notar la emoción del niño, Luis Alfonso decidió contactar a Rigoberto Urán para intentar que el menor pudiera saludarlo. En el video compartido por el artista, se escucha cómo le solicita al ciclista, que se encontraba descansando, encender la luz o levantarse un momento para que el niño pudiera verlo a través de la llamada.

Artículos relacionados Paola Turbay Hija de Paola Turbay hizo curiosa confesión sobre su diagnóstico de salud: ¿qué dijo?

¿Qué dijo el niño ciclista durante el encuentro con Luis Alfonso y Rigoberto Urán?

Durante la llamada, Tomás contó que se dirigía a su próxima competencia internacional, destacando su interés por continuar en el ciclismo y su admiración por Urán. Al escuchar que el niño venía del campo, Rigoberto destacó su similitud, afirmando que él también provenía de allá y motivándolo a salir adelante.

Luis Alfonso no tardó en unirse a la conversación, ante el comentario de que el niño no tenía cicla, el artista mencionó que buscaría apoyarlo y que en los próximos días le regalaría una.



El momento fue difundido en redes, donde los usuarios resaltaron la conexión entre el niño, Luis Alfonso y Rigoberto Urán, y cómo una interacción casual se convirtió en una experiencia memorable para el pequeño ciclista.

Artículos relacionados Shakira Shakira regaló su Lamborghini y Michael Mejía, el ganador, cuenta qué pasó con el lujoso auto

¿Cuál es la relación entre Luis Alfonso y Rigoberto Urán?

La relación entre Luis Alfonso y Rigoberto Urán ha sido visible en diferentes espacios públicos, donde ambos han compartido proyectos y encuentros. Internautas recuerdan que han trabajado juntos en el video musical “Si me voy de este mundo”, en el que Urán aparece como uno de los protagonistas.

La relación entre Luis Alfonso y Rigoberto Urán / (Foto del Canal RCN y AFP)

También han coincidido en actividades, como la visita de Luis Alfonso al restaurante del ciclista durante el lanzamiento de “Chismofilia”. Además, sus apariciones en programas y entrevistas han permitido que desarrollen una interacción constante, algo que distintos usuarios destacan al hablar de la cercanía que se ha visto entre ellos.