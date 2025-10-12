Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Shakira regaló su Lamborghini y Michael Mejía, el ganador, cuenta qué pasó con el lujoso auto

Michael Mejía, ganador del Lamborghini de Shakira, revela qué hizo con el lujoso carro morado y su ubicación actual.

Shakira regaló su Lamborghini
¿Qué pasó con el Lamborghini que Shakira regaló? / (Fotos de AFP y Freepik)

En 2024, Shakira rifó su Lamborghini Urus S morado, y el afortunado ganador fue el artista ibaguereño Michael Mejía. Tras un año, el músico comparte qué pasó con el vehículo y dónde se encuentra ahora, sorprendiendo a sus seguidores.

¿Quién ganó el Lamborghini que Shakira rifó?

En noviembre de 2024, la cantante barranquillera decidió regalar su Lamborghini Urus S, valorado en 240 mil dólares, mediante un concurso abierto a sus seguidores. Michael Mejía, artista oriundo de Ibagué, participó con un proyecto de diseño y resultó ganador.

El auto, además de su valor económico, tenía un significado emocional para Shakira, ya que simbolizaba su resiliencia tras superar su separación de Gerard Piqué.

¿Quién ganó el Lamborghini que Shakira rifó?
Shakira rifó su Lamborghini morado / (Foto del Canal RCN y Freepik)

El Lamborghini, con placa personalizada que dice Loba, mostraba un diseño interior en tonos verdes y un exterior en viola nebula, el mismo color que la cantante lució en su video ‘Soltera’. La entrega se realizó en diciembre de 2024, donde Michael recibió también 90 mil dólares para gastos iniciales relacionados con el vehículo.

¿Qué pasó con el Lamborghini que Shakira rifó?

Michael Mejía compartió que, aunque recibir el auto fue un cambio significativo en su vida, no pudo conservarlo a largo plazo. Señaló que los costos de mantenimiento y su estilo de vida lo llevaron a tomar la decisión de venderlo.

Además, el auto sufrió un choque meses después de ser entregado, aunque sin mayores incidentes que comprometieran su seguridad.

¿Qué pasó con el Lamborghini que Shakira rifó?
El Lamborghini que Shakira rifó, ya no tiene el mismo dueño / (Foto de Freepik)

En sus redes sociales, el artista explicó que la venta le permitió valorar la privacidad y los momentos fuera de la atención mediática.

“Tu carrito lo vendí, ahora está en muy buenas manos, nada más y nada menos que en África, Waka Waka”, expresó.

¿Qué dijo Michael Mejía sobre su experiencia con Shakira?

El artista resaltó el impacto emocional de ganar el premio y agradeció a Shakira por la oportunidad:

“El premio mayor fue tener tu reconocimiento como artista. Espero verte pronto y poder sentarnos a hablar sobre arte y crear juntos”.

En redes sociales, los internautas comentaron sobre la historia del Lamborghini, destacando la generosidad de Shakira. Por otro lado, algunos fans cuestionaron la decisión de Michael debido a que consideraban que el Lamborghini era un premio único que debía conservarse como recuerdo del concurso y del vínculo con Shakira.

