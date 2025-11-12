Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Feid comparte foto que da pistas de su estado sentimental, ¿confirmó ruptura con Karol G?

Una inesperada foto publicada por Feid encendió nuevamente las alarmas sobre su estado sentimental y aparente ruptura con Karol G.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Feid compartió foto solo en sus redes
Feid sigue avivando los rumores de su ruptura con Karol G. (AFP: Frazer Harrison y AFP: Mike Coppola)

Los nombres de Feid y Karol G han estado acaparando las tendencias en el último tiempo por su aparente ruptura amorosa tras ser una de las parejas más mediáticas en el mundo de la música.

¿Feid confirmó su ruptura con Karol G?

La pareja de cantantes pasó de mostrarse juntos todo el tiempo en redes sociales y eventos públicos a no compartirse ni una reacción en redes sociales.

Precisamente, ambos se dejaron de seguir en algunas redes sociales, algo que aumentó los rumores de una posible crisis o ruptura.

La prueba mayor de su mal momento a nivel sentimental fue el pasado Día de las Velitas, cuando ambos se dejaron ver por su lado, precisamente, Feid mostró que estuvo acompañado por varios de sus colegas, pero por ningún lado se vio a Karol G.

En medio de esta ola de rumores el cantante antioqueño volvió a compartir una fotografía suya, en la que dio pistas de su estado sentimental.

Feid mostró cómo celebró el Día de Velitas
Feid dio señales de su vida sentimental. (AFP: Ethan Miller y AFP: Dia Dipasupil)

¿Cuál fue la foto que compartió Feid que dio pistas de su situación sentimental?

La reciente publicación de Feid en sus redes sociales volvió a poner su vida amorosa en el centro de la conversación digital.

Aunque el cantante siempre ha sido reservado con su vida privada, la foto que compartió llamó la atención de sus seguidores por cómo se veía y por el momento mediático que vive su aparente relación con Karol G.

En la imagen el reguetonero se dejó ver solo en su automóvil, con un gesto serio frente a la cámara, una foto diferente a las que normalmente posteaba el artista tiempo atrás en las que se mostraba emocionado o eufórico frente al lente.

¿Qué ha dicho Feid sobre su aparente ruptura con Karol G?

Por ahora, ni Feid ni Karol G han hablado al respecto, manteniendo el misterio alrededor de su situación. Lo cierto es que cada gesto, cada foto y cada palabra de ambos artistas continúa generando expectativa y alimentando una conversación que parece lejos de terminar.

Sin embargo, cada una de sus publicaciones se convierte en tendencia ante la mirada de sus millones de seguidores que están ansiosos por saber detalles de su aparente ruptura.

Cabe resaltar que, ambos se retiraron de los escenarios en el último trimestre del 2025, por lo que muchos lo han asociado como una clara muestra de su posible tusa.

El gesto de Karol G que reavivó los rumores de ruptura con Feid
Las señales de Karol G sobre su relación con Feid. (AFP/ Mike Coppola)
