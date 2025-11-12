Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura protagoniza un intercambio de personajes con Ignacio Baladán: "El Seguro o Baladana"

La Segura e Ignacio Baladán divirtieron a su comunidad digital con una dinámica creativa que desató carcajadas.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
La Segura e Ignacio Baladán divierten a sus seguidores.
La Segura e Ignacio Baladán divierten a sus seguidores al intercambiar de personajes. (Foto Canal RCN)

La Segura e Ignacio Baladán sorprendieron a su comunidad digital con un video cargado de humor y creatividad.

La Segura e Ignacio Baladán se imitan.
La Segura e Ignacio Baladán sorprenden al imitarse el uno al otro. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

La pareja decidió jugar con sus estilos y protagonizar un reto que causó revuelo entre sus seguidores.

¿Cómo fue el intercambio de personajes entre La Segura e Ignacio Baladán?

El clip muestra cómo ambos intercambian personajes: La Segura se viste igual que su pareja, imita su forma de hablar y sus gestos, mientras asegura que es una típica pinta de “perro infiel”.

Ignacio, por su parte, se pone un vestido de ella y los accesorios que suele usar, desfilando con gracia y replicando su manera de expresarse.

“Califiquen ¿quién se vistió mejor, si EL SEGURO Ó BALADANA?”, escribió La Segura en su publicación.

La dinámica se completó con un desfile en el que pidieron a sus seguidores calificar quién lo había hecho mejor.

¿Cómo reaccionó la comunidad digital de La Segura e Ignacio Baladán ante su intercambio de personajes?

La publicación se inundó de reacciones por parte de los internautas: risas, comentarios y mensajes que destacaban el talento de Baladán para imitar y la conexión de ambos.

Al final del video, los dos aparecieron con sus atuendos reales, cerrando la escena con mucho estilo.

Artículos relacionados

Este 10 de diciembre, Bogotá fue escenario de un encuentro exclusivo en el restaurante iLatina, donde se reunieron los creadores de contenido más influyentes del país.

Allí, La Segura recibió un reconocimiento de una importante revista que la destacó como una de las figuras digitales más influyentes de Colombia.

El galardón resaltó su capacidad para emprender y colaborar con grandes marcas, aportando a la dinamización de la economía del entretenimiento digital.

La cita se convirtió en una celebración del talento de quienes han transformado su presencia en redes sociales en verdaderos motores de negocio.

La Segura e Ignacio Baladán demostraron que la autenticidad y el humor son la clave para conectar con su público y mantenerse vigentes en el competitivo mundo del entretenimiento digital.

Artículos relacionados

El video y el reconocimiento recibido muestran que La Segura e Ignacio Baladán no solo entretienen, también inspiran.

La Segura e Ignacio Baladán consolidan así su lugar en el panorama digital, demostrando que el entretenimiento puede ser al mismo tiempo divertido y significativo.

La Segura recibió un reconocimiento por su presencia en redes.
La Segura recibió un reconocimiento por ser una de las creadoras de contenido más influyentes en Colombia. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Manuela Gómez

Manuela Gómez estalló contra seguidor que lanzó comentario previo a su participación en La casa de los famosos

Manuela Gómez, habitante confirmada para La casa de los famosos Colombia, no dudó en aclarar su rol en el reality de convivencia del Canal RCN.

Aida Victoria Merlano se sinceró con sus seguidores Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano reaparece y destapa el verdadero motivo de su silencio, ¿por su ex?

Aida Victoria Merlano volvió a aparecer en redes y sorprendió al revelar la razón que la llevó a tomar distancia del mundo digital.

Erika Farfán dedica mensaje a Gregorio Pernía Gregorio Pernía

Erika Farfán dedica mensaje a Gregorio Pernía tras nacimiento de su hijo: "Un papá comprometido"

Erika Farfán resaltó el compromiso de Gregorio Pernía con su familia tras el nacimiento de su hijo, hecho que generó conversación.

Lo más superlike

Giselle Watson revela detalles sobre su relación con Altafulla Altafulla

Giselle Watson rompe el silencio y revela detalles sobre su vínculo con Altafulla

Giselle Watson habló sobre su vínculo con Andrés Altafulla y explicó cómo ha sido su relación desde su paso por un reality.

Luis Alfonso cumplió el sueño de un niño: conocer a Rigoberto Urán Rigoberto Urán

EN VIDEO: Luis Alfonso cumplió el sueño de un niño que quería conocer a Rigoberto Urán

¡Duelo en la comedia! Falleció icónico actor de manera inesperada: ¿quién fue? Talento internacional

¡Duelo en la comedia! Falleció icónico actor de manera inesperada: ¿quién fue?

Demanda de Nodal contra Cazzu por trámites con su hija Cazzu

Christian Nodal exige saber en qué gasta Cazzu el dinero entregado para su hija Inti

La Segura compartió detalles de su espasticidad y llamó la atención sobre cómo identificar sus primeros signos. La Segura

¿Cómo detectar la espasticidad?, condición que sufre La Segura desde hace 10 años