Violeta Bergonzi, ganadora de MasterChef, reveló el temor de su hijo en el escenario: esto dijo

Violeta Bergonzi ganadora de MasterChef confesó el tierno susto que tuvo su hijo tras su primera presentación en el escenario.

¿Cuál fue el temor que tuvo el hijo de Violeta Bergonzi en el escenario?

En las últimas semanas, el nombre, deVVioleta Bergonzi se ha convertido en tendencia en las redes sociales tras ganar la décima edición de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN.

Además, Violeta ha cautivado a sus seguidores al demostrar su gran disciplina en la cocina más famosa del país y, también, al demostrar su faceta como madre y esposa, tal como lo ha demostrado en sus redes sociales.

¿Cuál fue el temor que tuvo el hijo de Violeta Bergonzi en el escenario?

Es clave mencionar que, desde que Violeta ganó MasterChef, ha mantenido a sus seguidores informados de sus diferentes proyectos profesionales y personales que tiene en la actualidad y el incondicional amor que tiene por su familia.

Esto dijo Violeta Bergonzi del temor de su hijo.

Por esta razón, la reconocida presentadora compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 710 mil seguidores, en el que confesó que su hijo tuvo su primera presentación. Sin embargo, confesó que sintió temor al momento de estar frente al escenario, expresando las siguientes palabras:

“Fuimos a la primera presentación de nuestro hijo y pasaron muchas cosas importantes: 1. Le dio pánico escénico y pasó del escenario a mis brazos en un mar de lágrimas. 2. Se calmó con un buñuelito. 3. Nos dieron tarjetas de Navidad hechas por él. 4. Nos derretimos de amor”, agregó Violeta.

Con base en estas palabras, varios internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras el tierno gesto de su hijo y, también, al ver cómo superó su primera presentación en el escenario.

¿Qué proyectos tiene en la actualidad Violeta Bergonzi?

Desde luego, Violeta ha capturado la atención de todos sus seguidores en las últimas semanas, tras el importante premio que recibió en MasterChef Celebrity.

Estos proyectos tiene Violet Bergonzi después de MasterChef.

Así también, anunció hace unas semanas tras una entrevista en el programa matutino de MasterChef, del Canal RCN, acerca de sus proyectos, pues están relacionados en tener un complejo gastronómico tras el importante reconocimiento que adquirió en MasterChef Celebrity en el que recibió el cariño de sus seguidores, adquiriendo, un gran reconocimiento en la televisión colombiana.

