Gabriela Tafur homenajeó de manera divertida a Esteban Santos en su cumpleaños: “mi esposo bully”

La abogada y exreina de belleza Gabriela Tafur compartió en su cuenta de Instagram una celebración especial por el cumpleaños número 32 de su esposo, Esteban Santos, generando todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

¿Cómo celebró Gabriela Tafur el cumpleaños de Esteban Santos?

La publicación reunió imágenes llenas de humor que mostraron algunos de los momentos que han vivido desde su matrimonio en septiembre de 2024.

A través de un carrusel de fotografías, Tafur recopiló escenas de viajes, momentos cotidianos y situaciones espontáneas, cada una acompañada por una descripción jocosa que dio vida a diferentes facetas de su esposo.

Artículos relacionados Paola Turbay Hija de Paola Turbay hizo curiosa confesión sobre su diagnóstico de salud: ¿qué dijo?

Entre las imágenes, Gabriela incluyó frases que llamaron la atención por su tono divertido. En una de ellas escribió “mi esposo glotón”, acompañada de una fotografía donde Esteban aparece disfrutando una comida.

Gabriela Tafur celebró el cumpleaños a Esteban Santos con un divertido homenaje. (Foto: AFP)

En otra lo llamó “mi esposo gatuno”, mientras él sostiene a su mascota. También aparecieron versiones como “mi esposo vallenatero”, “mi esposo playero” y “mi esposo rumbero”, cada una ilustrada con momentos captados durante el último año.

Las descripciones continuaron con términos inesperados como “mi esposo bully”, “mi esposo fan”, en referencia a un encuentro con Nairo Quintana, y “mi esposo cocinero”.

¿Cuál fue el mensaje de Gabriela Tafur a la celebración de Esteban Santos?

Entre las fotografías, Gabriela incluyó también momentos de su relación, como una imagen acompañada de la frase “mi esposo cómplice”, en la que reveló su amor por él.

Artículos relacionados Yina Calderón El nuevo look de Yina Calderón genera comparaciones con la hija de Chucky y la Chimoltrufia

La caleña reunió todas esas “versiones” de su esposo como una forma de celebrar su personalidad y el camino que han construido desde su boda el años pasado en el Valle del Cauca.

Gabriela Tafur celebró el cumpleaños a Esteban Santos con un divertido homenaje. (Foto: AFP)

La publicación de Gabriela Tafur cerró con un mensaje que resaltó entre los demás: “Te amo con toda mi alma a ti y a todas tus versiones”.

Poco después, en tono divertido, añadió una disculpa pública por no haber incluido la faceta de “mi esposo ciclista”, una afición conocida de Esteban Santos.