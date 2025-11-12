Exparticipante de La casa de los famosos Colombia desata rumores de reconciliación con su expareja

En los últimos días, uno de los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia captó la atención en redes sociales, y esta vez no precisamente por lo que fue su paso por el reality, sino por rumores relacionados con su vida sentimental.

¿Qué pasó con Alfredo Redes, exparticipante de La casa de los famosos Colombia?

Se trata de Eduardo José Ferrer Almanza, mejor conocido como Alfredo Redes, creador de contenido quien logró una destacada participación en la primera temporada del reality de convivencia.

Y es que, desde algunos días, su nombre nuevamente ha estado en el centro de la polémica por cuenta de unas publicaciones que han sido interpretadas como una clara señal de un posible acercamiento entre él y su expareja Yulieth Almario.

¿Alfredo Redes, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, volvió con su exnovia, Yulieth Almario?

Las especulaciones de un supuesto reencuentro entre el exparticipante y la joven con quien tuvo un hijo se dieron a raíz de algunas publicaciones que ambos hicieron a través de sus cuentas oficiales de Instagram durante la pasada celebración del Día de Velitas.

En las imágenes, que rápidamente empezaron a circular en redes sociales, se puede apreciar con detalle que habrían sido tomadas en el mismo apartamento, pues varios detalles en la decoración coinciden, así como fotografías que fueron tomadas frente al mismo espejo y luciendo pijamas del mismo personaje.

Otro detalle que tampoco pasó desapercibido es que Isaías, el hijo que nació como fruto de su relación, también llevaba puesta la mismo pijama de sus padres, lo que muchos interpretaron como una señal de que podrían haber estado juntos en familia.

¿Alfredo Redes confirmó que regresó con su exnovia?

Cabe señalar que, hasta el momento, ninguno de los dos ha ofrecido una declaración pública para desmentir o confirmar lo que se ha dicho, lo que sí es un es un hecho, es que tanto Alfredo como Yulieth, ha despertado el interés de los usuarios, especialmente porque desde que confirmaron su ruptura, muchos no han perdido de vista a los creadores de contenido.