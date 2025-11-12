Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia desata rumores de reconciliación con su expareja

En las últimas horas, uno de los participantes de la primera temporada, ha estado en el centro de la conversación en redes sociales.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Pareja tomada de la mano.
La razón por la que aseguran que Alfredo volvió con su expareja. Foto | Freepik.

En los últimos días, uno de los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia captó la atención en redes sociales, y esta vez no precisamente por lo que fue su paso por el reality, sino por rumores relacionados con su vida sentimental.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con Alfredo Redes, exparticipante de La casa de los famosos Colombia?

Se trata de Eduardo José Ferrer Almanza, mejor conocido como Alfredo Redes, creador de contenido quien logró una destacada participación en la primera temporada del reality de convivencia.

Artículos relacionados

Y es que, desde algunos días, su nombre nuevamente ha estado en el centro de la polémica por cuenta de unas publicaciones que han sido interpretadas como una clara señal de un posible acercamiento entre él y su expareja Yulieth Almario.

Artículos relacionados

¿Alfredo Redes, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, volvió con su exnovia, Yulieth Almario?

Las especulaciones de un supuesto reencuentro entre el exparticipante y la joven con quien tuvo un hijo se dieron a raíz de algunas publicaciones que ambos hicieron a través de sus cuentas oficiales de Instagram durante la pasada celebración del Día de Velitas.

En las imágenes, que rápidamente empezaron a circular en redes sociales, se puede apreciar con detalle que habrían sido tomadas en el mismo apartamento, pues varios detalles en la decoración coinciden, así como fotografías que fueron tomadas frente al mismo espejo y luciendo pijamas del mismo personaje.

Otro detalle que tampoco pasó desapercibido es que Isaías, el hijo que nació como fruto de su relación, también llevaba puesta la mismo pijama de sus padres, lo que muchos interpretaron como una señal de que podrían haber estado juntos en familia.

¿Alfredo Redes confirmó que regresó con su exnovia?

Cabe señalar que, hasta el momento, ninguno de los dos ha ofrecido una declaración pública para desmentir o confirmar lo que se ha dicho, lo que sí es un es un hecho, es que tanto Alfredo como Yulieth, ha despertado el interés de los usuarios, especialmente porque desde que confirmaron su ruptura, muchos no han perdido de vista a los creadores de contenido.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Manuela Gómez

Manuela Gómez estalló contra seguidor que lanzó comentario previo a su participación en La casa de los famosos

Manuela Gómez, habitante confirmada para La casa de los famosos Colombia, no dudó en aclarar su rol en el reality de convivencia del Canal RCN.

Aida Victoria Merlano se sinceró con sus seguidores Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano reaparece y destapa el verdadero motivo de su silencio, ¿por su ex?

Aida Victoria Merlano volvió a aparecer en redes y sorprendió al revelar la razón que la llevó a tomar distancia del mundo digital.

Erika Farfán dedica mensaje a Gregorio Pernía Gregorio Pernía

Erika Farfán dedica mensaje a Gregorio Pernía tras nacimiento de su hijo: "Un papá comprometido"

Erika Farfán resaltó el compromiso de Gregorio Pernía con su familia tras el nacimiento de su hijo, hecho que generó conversación.

Lo más superlike

Giselle Watson revela detalles sobre su relación con Altafulla Altafulla

Giselle Watson rompe el silencio y revela detalles sobre su vínculo con Altafulla

Giselle Watson habló sobre su vínculo con Andrés Altafulla y explicó cómo ha sido su relación desde su paso por un reality.

Luis Alfonso cumplió el sueño de un niño: conocer a Rigoberto Urán Rigoberto Urán

EN VIDEO: Luis Alfonso cumplió el sueño de un niño que quería conocer a Rigoberto Urán

¡Duelo en la comedia! Falleció icónico actor de manera inesperada: ¿quién fue? Talento internacional

¡Duelo en la comedia! Falleció icónico actor de manera inesperada: ¿quién fue?

Demanda de Nodal contra Cazzu por trámites con su hija Cazzu

Christian Nodal exige saber en qué gasta Cazzu el dinero entregado para su hija Inti

La Segura compartió detalles de su espasticidad y llamó la atención sobre cómo identificar sus primeros signos. La Segura

¿Cómo detectar la espasticidad?, condición que sufre La Segura desde hace 10 años