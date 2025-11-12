La Liendra se mostró muy emotivo tras recordar a su abuela fallecida

El influenciador la Liendra se mostró muy nostálgico en redes sociales luego de recordar el fallecimiento de su abuela, en especial en esta temporada de diciembre.

¿Cómo recordó la Liendra a su abuela?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, compartió un video en el que les confesó a sus admiradores lo mucho que extraña a su abuela.

"Los que hemos perdido la abuelita sabemos lo que significa un diciembre sin ella. Desde que se murió mi abuela es tan diferente el diciembre, no sé si les pasa lo mismo a quienes la perdieron, pero era como el centro de todo, la que hacía que nos reuniéramos, uno se esforzaba por verla feliz", dijo.

Posteriormente, destacó que solo le podía poner un estilo de música para que ella estuviera feliz y puso a sonar la canción "El Apachurrao" del artista Leonardo Marín.

"Si uno no ponía esta música la abuela se sentada y si la abuela se sentada la fiesta estaba siendo maluca porque ella era la que tenía que estar feliz, las abuelitas tenían que ser eternas", agregó.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la confesión de la Liendra?

Luego de la revelación del quindiano varios internautas reaccionaron, algunos le dejaron mensajes de aliento y muchos se sintieron identificados con él destacando lo mucho que los conmovió.

Por ahora, el influenciador sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales con su diverso contenido y sus virales documentales, con los que ha logrado tener gran acogida y ha cambiado la perspectiva de muchos internautas hacia él tras haber decidido cambiar el tipo de publicaciones en sus redes sociales.

Asimismo, sigue disfrutando de su relación con la creadora de contenido Dani Duke, con quien recientemente realizó un romántico viaje en marco del cumpleaños de la maquilladora, de quien se sigue mostrando muy enamorado.

Por el momento, sus fanáticos están a la expectativa de lo que se viene para él para el próximo y con qué los sorprenderá.