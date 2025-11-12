Revelan la millonada que vale la boleta para ver Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026

La emoción por volver a ver a la Selección Colombia en una Copa Mundial de la FIFA 2026 tras ocho años está latente, pero muchos hinchas de la tricolor quedaron desinflados tras revelarse los precios de las boletas.

¿Cuándo se jugará el partido Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026?

La Selección Colombia quedó en el grupo k de la Copa Mundial 2026 junto a Uzbekistán, Portugal y está a la espera de conocer el tercer rival el cual está por definirse en el repechaje entre: República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia.

Recientemente se conoció el calendario de partidos y sedes en los que jugará la tricolor, siendo México el país en el que debutará la Selección Colombia en el estadio Azteca, de la Ciudad de México.

Colombia seguirá en Guadalajara en el estadio Akron contra el rival que logre avanzar en el repechaje y terminará su ronda contra el rival más difícil por trayectoria y nómina de jugadores, Portugal.

Esto será el 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami en donde la tricolor buscará el primer lugar del grupo k contra nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo.

Todos los detalles del partido entre Colombia vs. Portugal. (Fotos AFP)

Artículos relacionados Paola Turbay Hija de Paola Turbay hizo curiosa confesión sobre su diagnóstico de salud: ¿qué dijo?

¿Cuánto cuesta ir a ver el partido Colombia vs. Portugal del Mundial 2026?

El enfrentamiento entre Colombia y Portugal, encabezado por figuras de talla mundial, ha elevado la expectativa y, por supuesto, los precios.

Las entradas para este duelo se han catalogado entre las más costosas de la fase inicial del torneo, lo que ha generado reacciones divididas entre los seguidores cafeteros.

Aquellos fanáticos que quieran ver el partido entre Colombia vs. Portugal, el que será el reencuentro entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo, quienes coincidieron en el Real Madrid deberán pagar entre 265 dólares y 700 dólares.

Según se pudo conocer, las boletas van desde $1'015.000 pesos hasta los 2'600.000 pesos en la página oficial encargada de la boltería.

Artículos relacionados Mateo Varela Norma Nivia y Mateo Varela sorprenden al dar emocionante noticia, ¿bebé en camino?

¿Cómo conseguir boletas para los partidos de Colombia en el Mundial de 2026?

La FIFA abrió recientemente la nueva etapa de venta de entradas y reveló los valores según la categoría de las tribunas.

Para acceder a una boleta, los hinchas deben registrarse en la plataforma oficial, seleccionar el encuentro al que desean asistir y la ubicación dentro del estadio. Luego de este proceso, deben esperar el sorteo que determinará si resultan seleccionados.

En caso de ser beneficiados, el valor de la entrada se debita automáticamente de la cuenta bancaria registrada.

Contra Uzbekistán los precios van desde los 220 dólares (840.000 pesos) hasta los 600 dólares (2'300.000 pesos) y contra República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia los precios van desde los $690.000 pesos hasta $1'900.000.