Así luce hoy la icónica casa de "Mi pobre angelito" tras su drástica remodelación ¡Irreconocible!

La casa de "Mi pobre angelito" ha sufrido una gran transformación desde su aparición en la película de 1990: fans están indignados.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Casa de Mi pobre Angelito
La casa de "Mi pobre Angelito" luce irreconocible. (AFP: DOUG KANTER y Freepik)

Han pasado más de 30 años desde el estreno de “Mi pobre angelito”, la película que lanzó a la fama a Macaulay Culkin (Kevin McCallister) y que se volvió tradición verla en Navidad para millones de familias.

Muchos siguen divirtiéndose con las aventuras y travesuras de Kevin McCallister y los fallidos intentos de los recordados ladrones.

Sin embargo, en los últimos días la icónica casa de los McCallister se ha vuelto tendencia luego que salieran a la luz unas imágenes de cómo luce en la actualidad tras una drásticas remodelación.

Esta casa usada para la película 'Home Alone' fue ubicada en la 671 Lincoln Avenue, en el suburbio de Winnetka, Illinois, y construida en 1921, se convirtió en todo un sitio turístico para millones de personas que la recuerdan por la película.

Por eso, las imágenes que dejaron ver cómo luce en la actualidad han generado gran debate y controversia en redes sociales.

La famosa residencia de “Mi pobre angelito”, reapareció completamente transformada después de una ambiciosa renovación que tomó por sorpresa a los seguidores de la película.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran un inmueble con un estilo completamente moderno, minimalista y un interior totalmente distinto al que se vio en la película de Kevin McCallister.

Entre los cambios más significativos se encuentran un cine privado, una cancha deportiva cubierta, una cocina de chef, un gimnasio y un garaje con capacidad para tres vehículos. Estas modificaciones hicieron que el interior adoptara una apariencia muy distinta a la que recuerdan quienes crecieron viendo la película.


Aunque la propiedad sigue siendo reconocible desde el exterior, los fanáticos no tardaron en expresar su inconformidad. Muchos aseguran que la remodelación eliminó elementos que eran parte esencial del imaginario colectivo.

A pesar de la controversia, la casa continúa siendo un punto de referencia turístico, especialmente durante diciembre, cuando miles de fans viajan hasta el vecindario para tomarse fotos en el lugar que marcó su infancia.

Según datos en la web la casa de "Mi pobre angelito" tiene cerca de 836 metros cuadrados, cinco dormitorios, seis baños y varios espacios amplios. Sin embargo, en 1990 la producción de la película decidió recrear la mayoría de escenas interiores en un estudio.

Los dueños originales, era John y Cynthia Abendshien, quienes alquilaron su casa durante cinco meses mientras se llevaron a cabo las grabaciones de la película, allí convivieron con el elenco y el equipo de producción.

En 2012 la propiedad fue vendida por cerca de 1.58 millones de dólares y doce años después, en mayo de 2024 volvió a ser vendida por una millonaria cifra, al parecer, por 5.5 millones de dólares. Los nuevos dueños fueron quienes decidieron renovarla por completo.

Fans lamentan la modernización de la casa original de “Mi pobre angelito”
Macaulay Culkin dio vida a Kevin McCallister en "Mi ponre angelito". (AFP: Phillip Faraone)
