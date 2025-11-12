Sara Corrales sorprende al hacerse drástico cambio de look en pleno embarazo: así quedó

La actriz Sara Corrales ha estado acaparando la atención mediática en las últimas semanas tras confirmar su embarazo fruto de su matrimonio con Damián Pasquini.

¿Cómo quedó Sara Corrales tras cambiarse su look?

El pasado 13 de noviembre la actriz antioqueña compartió un video en sus redes sociales en el junto a su esposo compartieron la noticia de la llegada de su primer hijo.

En el video mostraron la primera ecografía de su bebé y semanas después confirmaron que el género y nombre de la pequeña, a quien llamaron Mila.

"Ojalá este anuncio les llene el corazón tanto como a nosotros. Mila ya es parte de nuestra historia. ¡Bienvenida, mi niña hermosa!".

Tras revelar su embarazo la actriz ha estado activa compartiendo detalles de cómo ha sido esta etapa para ella en donde el ejercicio ha sido protagonista.

Sin embargo, la actriz sorprendió a sus seguidores al revelarles recientemente que decidió hacerse un cambio de look en su quinto mes de embarazo.

¿Cómo hizo Sara Corrales para no afectar a su bebé por los químicos de las tinturas?

Sara Corrales apareció en sus historias de Instagram mostrándose desde su salón de belleza de confianza en donde quiso darse un nuevo aire en estas épocas decembrinas.

Según la estilista de la actriz, utilizó una técnica donde manejaron tonos naturales para darle luz al rostro de Sara y también aprovecharon para explicar cómo hicieron para no afectar a la bebé.

Lo más importante, porque muchos se estarán preguntando que por qué me hice esto si estoy embarazada.

Sara confesó que se decantó por una técnica bastante cuidadosa en la que no tocaron su raíz de cabello y también utilizaron productos naturales libres de amoníaco.

Me hice un baño de color súper suave y natural, totalmente seguro en el embarazo.

La actriz dejó claro que lo que se había hecho en el cabello no afecta a su hija y que para ella eso era lo primordial porque conoce los riesgos.

No afecta en lo absoluto a mi bebé porque el cuidado de mi hijita siempre va primero.

¿Por qué no es recomendable que las mujeres se tinturen el cabello durante el embarazo?

Durante el embarazo no se recomienda tinturarse el cabello, especialmente en el primer trimestre, porque el cuero cabelludo y la piel suelen estar más sensibles debido a los cambios hormonales. Esto aumenta el riesgo de irritaciones, alergias y molestias.

Además, las tinturas tradicionales contienen químicos como amoníaco o peróxido, que aunque se absorben mínimamente, los especialistas prefieren evitar en esta etapa temprana para no exponer al bebé a sustancias innecesarias.

También se aconseja evitarlo por la inhalación de vapores fuertes, que puede causar mareos o náuseas, y porque el propio cabello cambia su textura durante el embarazo, haciendo que los resultados sean impredecibles.

Por eso, los expertos sugieren optar por alternativas más seguras después del primer trimestre, como tintes sin amoníaco, técnicas que no toquen la raíz o productos de origen vegetal.