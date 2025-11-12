Manuela Gómez estalló contra seguidor que lanzó comentario previo a su participación en La casa de los famosos

Manuela Gómez,quien hace pocos días se convirtió en la primera participante de La casa de los famosos Colombia 2026, hace pocas horas causó revuelo en las redes sociales tras responder de manera contundente un inesperado comentario que recibió por parte de un internauta.

¿Qué respondió Manuela Gómez sobre su participación en La casa de los famosos Colombia 2026?

En la famosa dinámica de preguntas y respuestas que la creadora de contenido realizó en su cuenta de Instagram, se mostró abierta a responder todo tipo de curiosidades por parte de los usuarios, especialmente aquellas relacionadas con lo que será su participación en reality de convivencia.

Sin embargo, hubo un mensaje que no pasó desapercibido por Manuela, y fue uno sobre cuál sería supuestamente el rol que ocuparía en esta nueva temporada: "Recuerda que las malas no ganan, para la muestra un botón, mira todo lo que pasó", escribió uno de los internautas.

¿Qué dijo Manuela Gómez tras ser interrogada por su rol en La casa de los famosos Colombia 2026?

Frente a este comentario, la polémica creadora de contenido no dudó en asegurar que, contrario a lo que muchos desde ya aseguran, ella no será ninguna villana.

"Yo en ningún momento he dicho que voy a ser la mala, no pongan palabras en mi boca que no he dicho mis amores, me hacen el favor y se manejan bien", fueron las palabras de la también empresaria paisa.

¿Cuáles son los participantes confirmados para La casa de los famosos Colombia 2026?

Además de causar expectativa frente a lo que se viene de aquí en adelante, la antioqueña también mencionó que, con su participación en la casa se vienen muchos dichos y frases, pues se describió como un personaje icónico.

Cabe señalar que, junto a Manuela, también estará el creador de contenido 'Campanita', quien también fue confirmado recientemente como participante. Además, a la lista se suman los participantes que fueron elegidos por votación del público, ellos son: Nicolás Arrieta, Luisa Cortina, Alexa Torrez, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith y Tebi Bernal.

Por ahora, seguidores del formato, esperan ansiosos poder conocer los demás nombres de los habitantes que llegarán a esta tercera edición.