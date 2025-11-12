Karen Sevillano reaccionó sin filtro tras la revelación de 'Campanita' como participante de La casa de los famosos

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia sigue generando altas expectativas entre los seguidores del formato, pues además de los participantes que han sido elegidos por votación, poco a poco se han ido conociendo los nombres de aquellos que fueron elegidos directamente por el jefe.

¿Quiénes son los participantes confirmados para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026?

Uno de los nombres que recientemente se conoció, fue el de Franck Stiward, mejor conocido como Campanita, anuncio que ha provocado una ola de reacciones entre los internautas, quienes de inmediato inundaron las redes con mensajes en los que se mostraron emocionados de poder conocer más detalles de quienes harán parte del reality.

Karen Sevillano, ganadora de la primera temporada y presentadora del after show de la segunda, fue una de las personalidades del entretenimiento que no dudó en pronunciarse al respecto para dar su opinión sobre la participación de 'Campanita'.

¿Cómo reaccionó Karen Sevillano sobre la revelación de 'Campanita' como participante de La casa de los famosos Colombia?

Y es que, luego de que se hiciera oficial la participación de Stiward, Sevillano se unió al grupo de internautas dejando ver que, esta tercera temporada que está próxima a iniciar, traerá muchas sorpresas.

"Esto cada vez se pone mejor", fueron las palabras de la influenciadora caleña, las cuales acompañó de unos emojis de fuego.

¿Quiénes son los participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2025?

Además de Campanita, también se conoció que Manuela Gómez también será parte de esta edición, revelación que, como era de esperarse, sigue generando reacciones, especialmente por su personalidad y estilo directo que desde siempre la ha caracterizado.

Cabe señalar que, junto a Campanita y Manuela, también estarán los participantes que fueron elegidos por votaciones, ellos son: Nicolás Arrieta, Lorena Altamirano, Tebi Bernal, Alexa Torrez, Maiker Smith, Luisa Cortina y Eidevin López.

Por ahora, queda esperar a que el Jefe continúe dando a conocer las fichas que serán clave para el reality de convivencia favorito de millones de colombianos.