Salió a la luz video de Epa Colombia arremetiendo en contra de Yina Calderón

Internautas no perdonan nada y por eso, reviven un polémico video de Epa Colombia arremetiendo en contra de Yina Calderón.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
viralizan clip de Epa Colombia criticando a Yina Calderón
Video de Epa Colombia criticando a Yina causa furor. (Foto: Canal RCN)

A través de redes sociales ha circulado un video de Epa Colombia arremetiendo en contra de Yina Calderón y aunque muchos se lo tomaron con humor, el internet no perdona nada, por eso revivieron el momento en el que la empresaria no se la llevaba bien con su amiga.

¿Cuál es el video que salió a la luz de Epa Colombia criticando a Yina Calderón?

En la red social ‘X’, un usuario compartió un TikTok que ha sido difundido en las últimas horas, en donde se ve a Epa Colombia diciendo con gracia que “ahí está Yina Calderón con su hermana”, mientras que señala a los cerditos que está a su lado.

Video de Epa Colombia criticando a Yina causa furor.
Resurge video de Epa Colombia lanzando indirecta a Yina. (Foto: Freepik)

Es importante mencionar que el video es de hace años, cuando ninguna de las dos mujeres se la llevaban bien, antes de ser muy cercanas.

En el clip se ve que Daneidy Barrera se ríe luego de decir estas palabras, pero se ve claramente que lo dice que con gracia debido a que no se la llevaba muy bien con Yina para esa época.

¿Por qué Yina Calderón y Epa Colombia se la llevaban mal?

En años anteriores, más exactamente alrededor del 2022, Yina Calderón y Epa Colombia protagonizaron discusiones en redes sociales en donde cada una arremetía en contra de la otra.

Pues ellas dejaron claro varias veces que no eran amigas y no se la podían llevar bien, de hecho, en una ocasión en la que la madre de Yina habló de La Jesuu, Daneidy le respondió para defender a su amiga.

Desde ahí, las dos mujeres se tiraban a través de las plataformas digitales, protagonizando polémicas mediáticas.

¿Cómo se hicieron amigas Epa Colombia y Yina Calderón?

Luego de que las dos empresarias se criticaban por sus personalidades y hasta por sus emprendimientos, ambas decidieron hacer una tregua.

Resurge video de Epa Colombia lanzando indirecta a Yina
Viralizan clip de Epa Colombia criticando a Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

Al parecer, fue Epa Colombia quien le habría propuesto a Yina que dejaran las diferencias y juntas hicieran contenido, tanto por sus empresas, como por sus carreras como influencers.

Desde allí, las dos mujeres se la llevan muy bien y fortalecieron bastante su amistad, en donde cada una destaca lo que admira la otra, pese a que la situación de Daneidy las obligue a estar separadas.

De hecho, todo indicaría que la empresaria de fajas no ha podido visitar a su amiga en prisión, pero de esto, se desconocen los detalles.

