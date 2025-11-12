Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Bella Esmeralda, la hija menor de Georgina Rodríguez, sorprendió con sus dotes de modelo

La pequeña Bella Esmeralda volvió a captar la atención en redes tras posar con un estilo natural y encantador que recuerda al sello fashion de su mamá.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Bella Esmeralda lo hizo otra vez: con solo 3 años posó como una mini fashion icon.
Bella Esmeralda lo hizo otra vez: con solo 3 años posó como una mini fashion icon. Foto AFP/Tiziana FABI

La pequeña Bella Esmeralda, hija menor de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, volvió a convertirse en el centro de atención tras una reciente publicación que dejó en evidencia su creciente gusto por la moda.

¿Cómo surgió la tierna fotografía que cautivó a los seguidores?

Aunque apenas tiene tres años, su carisma frente a la cámara y su habilidad para posar como toda una profesional han sorprendido a los seguidores de su mamá, quien no dudó en compartir el tierno momento en una fotografía.

 

Bella estaba sentada con un bolso Hermès de piel de cocodrilo, una pieza que hace parte habitual del estiloso guardarropa de Georgina, pero fueron los accesorios los que elevaron por completo su apariencia, gafas oscuras lo que conquistaron al público.

¿Dónde se encontraban Georgina y Bella durante la sesión espontánea?

Más allá del look, lo que más llamó la atención fue su expresión, Aunque Georgina no dio detalles del contexto exacto, poco después publicó que se encontraba en un moderno complejo empresarial en Arabia Saudita.

Bella Esmeralda lo hizo otra vez: con solo 3 años posó como una mini fashion icon.
Bella Esmeralda lo hizo otra vez: con solo 3 años posó como una mini fashion icon. (Foto de Alberto Pizzoli/AFP )

Por su parte, Georgina lucía un estilo urbano que combinaba perfectamente con el de su hija y por el cual también recibió todo tipo de elogios por parte de sus seguidores.

¿Qué se sabe sobre la personalidad de Bella Esmeralda?

En una ocasión, Georgina comentó que su hija posee una personalidad fuerte y una energía que contagia a sus hermanos mayores, lo que ha convertido a Bella en una de las favoritas del público que sigue el día a día de la familia.

La hija de Georgina y Cristiano derritió a todos con su última foto llena de estilo.
La hija de Georgina y Cristiano derritió a todos con su última foto llena de estilo. (Foto: Loic Venance / AFP)

Mientras crece, la niña continúa sorprendiendo por su espontaneidad y por la manera en que, sin proponérselo, parece seguir los pasos de su mamá en el mundo del estilo y la moda, cada aparición solo reafirma que tiene un brillo propio que ya empieza a dejar huella en las redes sociales.

