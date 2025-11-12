Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así lucía Greeicy Rendón cuando participó en el Factor XS, ¿cambió mucho?

Greeicy Rendón sacó a la luz un video de cuando participó en el Factor XS, cuando apenas tenía 13 años; así se veía.

Así era Greeicy Rendón en su paso por el Factor XS
Greeicy sorprende al mostrar cómo lucía en el Factor XS.

La caleña, Greeicy Rendón, es considerada una de las mujeres más hermosas de Colombia, además de su belleza física, la artista encanta gracias a su personalidad genuina, divertida y su talento.

La cantante, quien ahora se posiciona como una de las colombianas más importantes en la industria musical, reveló un clip de su participación en le programa del Canal RCN, el Factor XS y así era como lucía.

¿Cuál es el video que publicó Greeicy Rendón sobre su participación en el Factor XS?

En el año 2007, Greeicy Rendón apenas tenía 13 años y desde entonces, ya soñaba con ser una gran artista, por eso, participó en esa época en el famoso programa enfocado en buscar nuevos talentos, el Factor XS.

En el reality musical, la caleña logró llegar a las galas finales, pero el ganador de esa temporada es el reconocido cantante Camilo Echeverry.

A través de sus redes sociales, Rendón publicó un clip en horas de la mañana de este jueves 11 de diciembre, en donde escribió que “recordar es vivir”. En el video, la artista reveló imágenes de su participación en el programa infantil, añadiendo momentos de su cotidianidad.

Greeicy emociona al recordar su presentación en el Factor XS
Greeicy Rendón enternece con video de cuando tenía 13 años en el Factor XS.

¿Cómo lucía Greeicy Rendón cuando participó en el Factor XS?

A través de su video publicado en Instagram, Greeicy dejó ver su presentación de su participación en el Factor XS, allí se ve una pequeña niña de 13 años hablando con amor de su tierra caleña.

En ese entonces, la cantante solo era una niña soñadora, pero también muy bonita, de hecho, no ha cambiado nada a la actualidad, sigue siendo la misma mujer apuesta, enérgica, alegre, noble y amable.

En cuanto lo físico, por el paso de los años, claramente se ve más madura, sin embargo, sigue conservando su contextura delgada, su sonrisa y su brillo.

¿Por qué Greeicy Rendón compartió este video en redes sociales?

Greeicy Rendón enternece con video de cuando tenía 13 años en el Factor XS
Así era Greeicy Rendón en su paso por el Factor XS.

Recientemente, Greeicy Rendón estrenó su canción, ‘Curándote’ y en el clip oficial del video, la cantante quiso resaltar varios lugares de Cali.

Precisamente para su presentación en el Factor XS, la cantante describe con mucho cariño a su ciudad y con imágenes de apoyo de su video musical, iba mostrando lo que ella decía en cuando solo tenía 13 años y también de la actualidad, una forma de mostrar que su amor por Cali no cambia.

