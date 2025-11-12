Campanita, nuevo participante de La casa de los famosos, encantó al ritmo de Shakira

Franck Stiward Luna Valencia, mejor conocido en redes sociales como Campanita, se convirtió en el segundo participante confirmado por El Jefe de La casa de los famosos Colombia 2026 y sus bailes ya causan furor en las redes sociales, esta vez al ritmo de Shakira en Zootopia 2.

¿Quién es Campanita, nuevo participante confirmado para La casa de los famosos Colombia 2026?

Campanita es un joven caleño de 22 años que ha logrado consolidar una gran comunidad en plataformas digitales como Instagram y TikTok, donde suele compartir contenido relacionado con el mundo artístico, ya que se desempeña como bailarín profesional.

Campanita es el segundo habitante confirmado por el Jefe. (Foto Canal RCN)

El joven se une a Manuela Gómez, también elegida por El Jefe, además de ocho participantes seleccionados por el público: Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Esteban Bernal (Tebi), Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano y Maiker Smith.

Con una personalidad arrolladora, autenticidad y un fuerte lado humano, Campanita espera conectar con los televidentes y sus compañeros del reality. Pues su energía, carisma y experiencia en el mundo digital lo perfilan como uno de los participantes que podría sorprender dentro de La casa de los famosos Colombia 2026.

¿Se entiende?: ¿Cuál fue la canción de Shakira con la que Campanita cautivó a sus seguidores?

Ahora bien, tras su confirmación en La casa de los famosos Colombia 2026, el público del reality habría mostrado mayor interés en él, viralizando su más reciente video donde aparece bailando al ritmo de Try Everything, canción que la artista colombiana Shakira interpreta para la película de Disney Zootopia 2.

Campanita llega a La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto Canal RCN)

En la publicación, Campanita decidió unirse al trend creado por la propia cantante, generando todo tipo de reacciones en redes.

De esta manera, surgieron comentarios como: “Esa canción es todo lo que está bien, la amo @shakira, la rompió una vez más. Y tú aún más con esa coreografía”, “Campanita, mi admiración y apoyo total”.

Incluso su baile llevó a que algunos sospecharan antes de tiempo su participación en La casa de los famosos Colombia 2026: “Presiento que tú eres el bailarín que va para @lacasadelosfamososcolombia1, love you, bebé”.