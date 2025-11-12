La Segura impacta al contar que padece una afección que le causa espasmos involuntarios

La reconocida influenciadora colombiana Natalia Segura, mejor conocida en redes sociales como La Segura, reveló a sus seguidores que padece de una afección muscular que le genera espasmos involuntarios y rigidez en su cuerpo, especialmente en situaciones en donde se siente tensa.

¿Cuál es la afección muscular que padece La Segura?

Por medio de una serie de videos compartidos en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, La Segura reveló que padece de espasticidad, una afección muscular causada por varios impactos de b*la once años atrás.

La Segura recibe un reconocimiento por su impacto en redes sociales y su aporte a la economía mediante sus emprendimientos. (Foto Canal RCN)

Esto lo reveló debido a que en las últimas horas antes había participado en un importante evento de Forbes en donde fue reconocida como una de las mejores Top Creators 2025. Y es que según comentó, no habría estado preparada para recibir este reconocimiento en físico, por lo que al ser nombrada para pasar a la tarima su espasticidad tomó el control de su cuerpo generando que no se pudiera mover.

“Yo tengo el mínimo de espasticidad que pueda tener una persona con una lesión medular, pero en ocasiones como estas donde la gente se queda mirando… mi espasticidad entró al chat, fue tanto así que yo le decía a Nacho: amor no quiero, pero porque no podía mover el cuerpo”

La influenciadora afirmó que se sentía feliz por el reconocimiento, pero que al no estar preparada su cuerpo habría reaccionado de esta manera, tanto así que no alcanzó a llegar a la tarima y tuvo que explicar públicamente lo que estaba sucediendo.

¿Qué es la espasticidad, afección muscular que padece La Segura?

Así mismo, la creadora de contenido explicó, con ayuda de ChatGPT qué era la espasticidad para que sus seguidores entendieran de manera más clara sobre la afección con la que ha estado lidiando por más de una década.

La Segura reaccionó a su reconocimiento como una de las creadoras de contenido más influyentes de 2025. (Foto Gladys Vega/AFP)

Según se lee en la imagen compartida por medio de esta misma red social, la espasticidad es “un aumento anormal del tono muscular que hace que los músculos estén duros, tensos y se contraigan de manera involuntaria”

Así mismo, confirma que es ocasionado por una lesión o alteración en el sistema nervioso, ya sea en el cerebro o en la médula espinal, siendo esta última la causante en los espasmos de La Segura.