Ella es la hermosa novia de Mayra Ramírez, la delantera de la selección Colombia

Recientemente se hicieron virales videos en los que se ve a Mayra Ramírez, delantera de la selección Colombia femenina, disfrutando del concierto de Silvestre Dangond en Villavicencio.

¿Quién es la pareja de Mayra Ramírez que cautivó en el concierto de Silvestre Dangond?

Sin embargo, la futbolista se destacó entre los presentes al compartir románticos momentos con su pareja, lo que despertó la atención de sus seguidores y rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

Los videos mostraron a Mayra Ramírez bailando y abrazando a su pareja mientras disfrutaban del show de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella, parte de la gira ‘El Último Baile’.

No obstante, el momento se convirtió en tendencia, ya que la actual jugadora del Chelsea FC es muy reservada con su vida sentimental, lo que generó curiosidad por conocer quién es su pareja.

Alejandra García, la mujer que conquistó el corazón de Mayra Ramírez. (Fotos: AFP y Freepik)

Muchos internautas se dieron a la tarea de investigar sobre la novia de la delantera de la selección Colombia y descubrir quién es la mujer que conquistó el corazón de Mayra Ramírez.

¿Quién es la novia de Mayra Ramírez, la delantera de la selección Colombia?

En redes sociales circula el nombre de esta mujer: Alejandra García Moreno. Según su Instagram, donde cuenta con poco más de 18 mil seguidores, es administradora comercial y suele compartir imágenes personales.

En las recientes publicaciones, se muestra con un traje formal negro, generando elogios por su belleza. Mientras en otro compartió un momento de relajación en la que se le ve en una piscina de spa.

Aunque no hay ninguna publicación que lo confirme, la administradora no ha confirmado ni desmentido su relación con Mayra Ramírez.

Por su parte, la jugadora estaría aprovechando el receso de fin de año del Chelsea FC para pasar tiempo con su familia y también con su pareja.

Mientras Mayra Ramírez se prepara para una nueva temporada, deberá volver a Londres y jugar de nuevo con el Chelsea FC, además de cumplir con los compromisos con la selección Colombia femenina, que aún no tiene fechas asignadas en el calendario oficial de fútbol.