¡Vanessa Pulgarín regresó! Este video la muestra retomando su rol de Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín sorprendió al volver a los medios de comunicación como Miss Universe Colombia, así luce.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Vanessa Pulgarín
¡Vanessa Pulgarín regresó! Este video la muestra retomando su rol de Miss Universe Colombia | Foto del Canal RCN.

Después de haber estado en Miss Universo 2025, Vanessa Pulgarín volvió a Colombia.

Vanessa Pulgarín se dio un descanso de los medios; de hecho, estuvo viajando antes de volver a pisar el país que la vio nacer.

Sin embargo, la Miss Universe Colombia retomó sus labores y, por su puesto, ya empezó a dar entrevistas, una de ellas en la emisora La Mega de RCN Radio.

¿Cómo lució Vanessa Pulgarín retomando Miss Universe Colombia?

La reina de todos los colombianos enamoró al volver a lucir la banda de Miss Universe Colombia, ratificando su amor por este rol de ser la mujer más bella del país.

Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín retomó Miss Universe Colombia | Foto del Canal RCN.

Luciendo un vestuario de color verde lima, Pulgarín demostró frescura y tranquilidad retornando a los medios de comunicación.

Es así como protagonizó un video en el que posó, sonrió e interactuó con la cámara. Por obvias razones, la reina conquistó los terrenos digitales.

"En el mañanero llegó nuestra Miss Universe Colombia 2025, Vanessa Pulgarín. Próximamente, estará disponible nuestra entrevista completa en el canal de YouTube de tu emisora favorita", se lee en el video de la emisora de RCN Radio.

Mientras se publica la entrevista, quedó demostrado el regreso de Vanessa Pulgarín y, por ende, le llovieron halagos por su representación de Colombia en Miss Universo, a la vez que por mantenerse firme ante las polémicas o críticas que resuenan en los concursos de belleza.

A continuación, el video de la apariencia de Vanessa Pulgarín retomando la esfera pública, entrevistas y demás compromisos como Miss Universe Colombia:

 

¿Cómo fue la participación de Vanessa Pulgarín en Miss Universo 2025?

Vanessa Pulgarín destacó en Miss Universo 2025. La modelo paisa tuvo un desenvolvimiento escénico en la pasarela, especialmente en la de traje de playa de la preliminar.

Aunque no logró la corona universal, el trabajo que hizo en el certamen mundial hizo que se ganara el cariño. Vanessa Pulgarín avanzó al Top 12 de Miss Universo 2025, pero no fue llamada en el Top 5. La reina de Colombia precisó que dio todo de ella, en especial el amor por lo que hace.

Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín desfilando en traje de playa en Miss Universo 2025 | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.
