Yina deja a todos fríos al decir lo que piensa de Manuela en La casa de los famosos: "No me disgusta"

Recientemente, salió a la luz que la influenciadora y empresaria Manuela Gómez es participante oficial de La casa de los famosos Colombia 2026.

En su presentación ante el público, Manuela Gómez aseguró que está preparada para entretener y otros detalles, pero también mencionó a Yina Calderón.

¿Yina Calderón criticó a Manuela Gómez porque va a participar en La casa de los famosos Colombia 2025?

Entre Yina Calderón y Manuela Gómez han habido altercados que por más años que pasas se mantienen.

Pues bien, Yina Calderón se refirió a Manuela Gómez como habitante de La casa de los famosos Colombia y aunque arremetió contra la paisa, hizo un inesperado apunte que confundió a más de uno.

Manuela Gómez es confirmada para La casa de los famosos Colombia 2026 | Foto del Canal RCN.

De acuerdo con la empresaria de fajas, Manuela Gómez ya no es "marranuela", pues no es un secreto que la emprendedora tuvo un sorprendente cambio físico.

Después, expresó que Manuela fue su rival en protagonistas de novela y vivieron una disputa de villanas; en ese momento Yina no era tan "villana", así que calificó como un "buen personaje" a Manuela en el reality del Canal RCN de hace años.

"Ahora entra a La casa de los famosos Colombia 3, directa, no le pusieron votaciones porque si no hubiera perdido", aseguró

¿Cuál fue el inesperado comentario de Yina Calderón sobre Manuela Gómez?

Después de esto, vino el inesperado comentario acerca de lo que piensa Yina de Manuela. En resumidas cuentas, la empresaria de fajas aprobó la participación de la paisa en el formato de convivencia del Canal RCN.

Yina Calderón ha sido rival de Manuela Gómez por años | Foto del Canal RCN.

"No me disgusta que le hayan dado la oportunidad a Manuela, la verdad siento que tuvo un buen papel, que si ahorita lo va a hacer quién sabe... ¿Qué si su casting fue el mejor? No, hubiese podido estar mejor... Ella con una actitud de señora, la entiendo, ella ya es mamá, pero puede sorprender", remarcó Yina Calderón.

Adicionalmente, Yina expresó que Manuela ha estado en realities y, por eso, no descartó que su participación en La casa de los famosos Colombia 2026 tenga un significativo alcance. Queda por esperar a que se estrene la nueva temporada del formato en vivo para saber cómo se desenvolverá la empresaria antioqueña.