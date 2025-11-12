Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina deja a todos fríos al decir lo que piensa de Manuela en La casa de los famosos: "No me disgusta"

Yina Calderón habló sin rodeos acerca de Manuela Gómez como participante de La casa de los famosos Colombia 2026.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón, Manuela Gómez
Yina deja a todos fríos al decir lo que piensa de Manuela en La casa de los famosos | Foto del Canal RCN.

Recientemente, salió a la luz que la influenciadora y empresaria Manuela Gómez es participante oficial de La casa de los famosos Colombia 2026.

En su presentación ante el público, Manuela Gómez aseguró que está preparada para entretener y otros detalles, pero también mencionó a Yina Calderón.

Artículos relacionados

¿Yina Calderón criticó a Manuela Gómez porque va a participar en La casa de los famosos Colombia 2025?

Entre Yina Calderón y Manuela Gómez han habido altercados que por más años que pasas se mantienen.

Pues bien, Yina Calderón se refirió a Manuela Gómez como habitante de La casa de los famosos Colombia y aunque arremetió contra la paisa, hizo un inesperado apunte que confundió a más de uno.

Manuela Gómez
Manuela Gómez es confirmada para La casa de los famosos Colombia 2026 | Foto del Canal RCN.

De acuerdo con la empresaria de fajas, Manuela Gómez ya no es "marranuela", pues no es un secreto que la emprendedora tuvo un sorprendente cambio físico.

Artículos relacionados

Después, expresó que Manuela fue su rival en protagonistas de novela y vivieron una disputa de villanas; en ese momento Yina no era tan "villana", así que calificó como un "buen personaje" a Manuela en el reality del Canal RCN de hace años.

"Ahora entra a La casa de los famosos Colombia 3, directa, no le pusieron votaciones porque si no hubiera perdido", aseguró

¿Cuál fue el inesperado comentario de Yina Calderón sobre Manuela Gómez?

Después de esto, vino el inesperado comentario acerca de lo que piensa Yina de Manuela. En resumidas cuentas, la empresaria de fajas aprobó la participación de la paisa en el formato de convivencia del Canal RCN.

Yina Calderón
Yina Calderón ha sido rival de Manuela Gómez por años | Foto del Canal RCN.

"No me disgusta que le hayan dado la oportunidad a Manuela, la verdad siento que tuvo un buen papel, que si ahorita lo va a hacer quién sabe... ¿Qué si su casting fue el mejor? No, hubiese podido estar mejor... Ella con una actitud de señora, la entiendo, ella ya es mamá, pero puede sorprender", remarcó Yina Calderón.

Artículos relacionados

Adicionalmente, Yina expresó que Manuela ha estado en realities y, por eso, no descartó que su participación en La casa de los famosos Colombia 2026 tenga un significativo alcance. Queda por esperar a que se estrene la nueva temporada del formato en vivo para saber cómo se desenvolverá la empresaria antioqueña.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Bella Esmeralda lo hizo otra vez: con solo 3 años posó como una mini fashion icon. Georgina Rodríguez

Bella Esmeralda, la hija menor de Georgina Rodríguez, sorprendió con sus dotes de modelo

La pequeña Bella Esmeralda volvió a captar la atención en redes tras posar con un estilo natural y encantador que recuerda al sello fashion de su mamá.

La Segura sorprende al revelar la afección que le provoca espasmos involuntarios La Segura

La Segura impacta al contar que padece una afección que le causa espasmos involuntarios

La Segura relató el inesperado momento que experimentó durante importante evento de Forbes a causa de una afección muscular.

Quién es la novia de Mayra Ramírez Selección Colombia

Ella es la hermosa novia de Mayra Ramírez, la delantera de la selección Colombia

Ella es la novia de Mayra Ramírez, la mujer que conquistó el corazón de la delantera de la selección Colombia.

Lo más superlike

Falleció cantante de 26 años en un accidente de tránsito, quien fue extelonera de One Direction Talento internacional

Falleció cantante de 26 años en un accidente de tránsito, quien fue extelonera de One Direction

El mundo de la música se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de joven de 26 años en un trágico accidente.

Elenco de "Las de siempre", nueva producción de Canal RCN Las de siempre

¿Quiénes conforman el elenco de "Las de siempre", nueva producción de Canal RCN?

Fallece Wenne Alton Davis Talento internacional

Fallece Wenne Alton Davis tras un accidente de tránsito en Manhattan; así fue el fatal suceso

Manelyk encendió la Navidad en su casa y, aunque le llovieron críticas por la tardanza, su decoración terminó enamorando a todas. Talento internacional

Manelyk sorprende con su decoración navideña y respondió a críticas por la tardanza

Muchos evitan el árbol de Navidad por cansancio emocional al cierre del año. Navidad

¿Por qué algunas personas evitan armar el árbol de Navidad? Expertos explican