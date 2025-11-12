Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juliana Calderón estalla contra Manuela Gómez por revelación de La casa de los famosos Colombia 2026

Juliana Calderón defendió a Yina Calderón de comentario que hizo Manuela Gómez en su presentación a La casa de los famosos Colombia.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Juliana Calderón, Manuela Gómez
Juliana Calderón estalla contra Manuela Gómez por revelación de La casa de los famosos Colombia 2026 | Foto del Canal RCN.

Luego de que se dio a conocer que Manuela Gómez es la primera habitante directa para La casa de los famosos Colombia 2026, las opiniones no se hicieron esperar.

¿Qué dijo Manuela Gómez de Yina Calderón tras revelarse que es participante de La casa de los famosos Colombia 2026?

Resulta que en la presentación oficial de Manuela Gómez se mencionó a Yina Calderón, ambas rivales de reality. La ahora participante de La casa de los Colombia arremetió contra la polémica empresaria de fajas.

"¿Yina Calderón? No me importa, ni me interesa", dijo Manuela Gómez.

Manuela Gómez
Se reveló que Manuela Gómez va a estar en La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Juliana Calderón contra Manuela Gómez?

Ante esto, se esperaba que Yina Calderón reaccionara y, por el momento, no se ha comunicado puntualmente, pero la que sí lo hizo fue Juliana Calderón, quien no dudó en comentar el video del Canal RCN y La casa de los famosos Colombia en el que se anunció la llegada de Manuela Gómez al reality de la vida en vivo.

Con un directo comentario en el que la tildó de 'anciana' a Manuela Gómez, la hermana de Yina Calderón la defendió.

"Tiene que mencionar esa anciana a mi hermana para figurar", escribió Juliana Calderón y le agregó carcajadas.

Juliana Calderón
Juliana Calderón defendió a su hermana Yina de Manuela Gómez | Foto del Canal RCN.

En consecuencia, empezó no solo la rivalidad de Manuela con Yina, que lleva años desde que estuvieron en protagonistas de novela, sino que a la vez con Juliana, quien se incorporó en la polémica.

Mientras tanto, los internautas también se pronunciaron respecto al comentario de Juliana Calderón, algunos argumentando que tendrá que "soportar" ver a Manuela Gómez en las pantallas del Canal RCN.

¿Qué pasó con Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia?

Manuela Gómez está dichosa por ser parte de La casa de los famosos Colombia 2026, cabe recordar que la influenciadora había sido aspirante para la temporada de este año 2025, pero no logró pasar por votos.

Ahora, por su visibilidad y trabajo, ya que también es empresaria, fue elegida por el Jefe para pasar directo al grupo de habitantes oficiales de la tercera temporada de la producción de convivencia, que es tendencia digital en el país.

Las expectativas son muchas, así que la invitación es para estar atentos de las demás revelaciones de participantes.

