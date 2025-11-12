Manuela Gómez respondió a críticas por su ingreso a La casa de los famosos: "¡Están ardidas!"

En medio de la expectativa que ha generado su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026, Manuela Gómez decidió pronunciarse ante una ola de comentarios que ha recibido recientemente en redes sociales.

¿Cómo respondió Manuela Gómez a los comentarios negativos sobre su ingreso a La casa de los famosos Colombia 2026?

A través de sus historias de Instagram, la empresaria y creadora de contenido dejó claro que está al tanto de las indirectas y opiniones negativas que han surgido tras la confirmación de su ingreso al reality.

"Si quieren hablar déjenlos y déjenlas con tanto venen*, ¡están ardidas! ¡están furiosas! por mi entrada, porque el porcentaje que está contento por mi entrada es más, y me voy a concentrar en el apoyo de esa gente. Los poquitos que están inconformes, sorry, no hay nada que hacer." expresó.

Sin embargo, lejos de dejarse afectar, decidió enviar un mensaje firme y directo, reafirmando que está disfrutando del momento y se siente completamente preparada para asumir este nuevo reto.

Manuela aseguró que esta oportunidad llegó, pero no se construye de un día para otro, es un proceso que no ha afectado por ahora su vida cotidiana, pues sigue cumpliendo normal con sus obligaciones y responsabilidades mientras llega el momento de ingresar oficialmente a la competencia.

¿Qué les dijo Manuela Gómez a quienes no están de acuerdo con su participación en La casa de los famosos Colombia 2026?

Manuela decidió responder sin roderos a quienes han criticado su presencia en la lista de participantes, y afirmó que algunos de los comentarios que ha visto provienen de personas que, en su opinión, están molestas por no haber logrado un lugar en el programa o por perder protagonismo en redes.

Incluso invitó a sus seguidores a permitir que esas voces continúen expresándose, asegurando que son reacciones cargadas de enojo que no le afectan, pues el apoyo que recibe supera las críticas.

Manuela responde a quienes la señalan y asegura que su preparación habla por ella. (Foto: Canal RCN)

También enfatizó que no tiene intención de desgastarse en discusiones pues considera que lo más importante es la cantidad de seguidores que la han felicitado y que celebran este nuevo capítulo de su carrera.

"Yo me sigo disfrutando todo lo que está pasando, dándole gracias a Dios por esta bendición tan grande, porque mis amores yo estoy más preparada que un yogurt para este juego, ¡voy con toda!"

Expresó que se siente más que preparada para sumir lo que viene y dejando claro su nivel de confianza en sí misma. Entre los nombres que han manifestado inconformidad destacan creadores de contenido como Valentino Lázaro y Juliana Calderón, quienes han reaccionado públicamente a su ingreso, algo que Manuela también ha tomado como nota, pero sin darle mayor importancia.

¿En qué etapa personal y profesional llega Manuela Gómez a este nuevo reto?

Manuela no es una figura desconocida para el público colombiano, pues desde su participación en Protagonistas de Nuestra Tele, ha construido una carrera amplia dentro del mundo digital y del entretenimiento.

Manuela Gómez respondió a críticas e indirectas a través de sus historias en Instagram. (Foto: Canal RCN)

A pesar del ruido que se ha generado alrededor de su participación, ha recalcado que mantiene sus prioridades claras, su vida familiar y sus proyectos laborales en marcha y a pesar de que no ha iniciado la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, tomará este reto como una oportunidad más para demostrar por qué fue elegida.