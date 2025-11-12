Así reaccionó el público tras confirmar a Campanita como el segundo participante de La casa de los famosos

Franck Stiward Luna Valencia, conocido como Campanita se ha convertido en una figura reconocida dentro del mundo digital gracias a su baile, energía y conexión con el público desde la pantalla y las plataformas digitales.

Y se ha posicionado como uno de los creadores de contenido más queridos del país, por lo que no sorprende que fuera uno de los nombres escogidos por El Jefe para formar parte del grupo de celebridades que participarán de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Quién es Campanita y por qué su llegada a La casa de los famosos Colombia 2026 genera tanta expectativa?

El joven caleño cuenta con una comunidad sólida en redes sociales, con más de 700 mil seguidores y una trayectoria amplia como participante en programas de convivencia para la televisión nacional.

Campanita llega a La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto Canal RCN)

Además, se ha destacado por su contenido artístico en plataformas digitales y sus colaboraciones con otros influencers reconocidos en el medio, su participación refuerza la idea de que esta temporada busca mezclar talento, frescura y diversidad.

Su habilidad para conectar con distintas comunidades, especialmente con los jóvenes y su experiencia en las redes sociales podría convertirse en una ventaja clave

¿Cómo se confirmó la participación de Campanita en La casa de los famosos Colombia 2026?

Su participación se confirmó a través de un reel en Instagram desde las cuentas oficiales tanto de campanita como del Canal RCN, se compartió un video que oficializaba su participación y en cuestión de minutos la publicación se llenó de mensajes celebrando su entrada al reality.

Destacando su chispa y la autenticidad que proyectará con sus contenidos, pues para muchos representa el ingrediente que sentían que haría falta en esta temporada, ritmo, energía y una personalidad que promete convertirse en un atractivo para la competencia.

¿Cómo reaccionaron los fans a la confirmación de Campanita en La casa de los famosos Colombia 2026?

Comentarios como “el sabor que faltaba”, “ya hacía falta alguien como él” y “ahora sí comenzó la temporada” se multiplicaron rápidamente en la publicación.

Campanita es el segundo habitante confirmado por el Jefe. (Foto Canal RCN)

Además, muchos seguidores resaltaron la importancia de que el programa lleve perfiles diferentes que promuevan la inclusión desde varias aristas sociales, creando sensación de apoyo entre los usuarios y convirtiéndolo en tendencia rápidamente.

Al punto de que varios seguidores comenzaron a organizarse para formar un Team Campanita, prometiendo acompañarlo en cada etapa del juego.