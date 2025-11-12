Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García fue sorprendida con especial serenata de mariachis, ¿quién fue?

Karina García fue tomada por sorpresa cuando un grupo de mariachis llegó a cantarle y su reacción quedó en video.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karina García fue sorprendida con serenata
Karina García quedó en shock tras ser sorprendida con serenata. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Karina García tras su paso por La casa de los famosos Colombia se ha convertido en una de las influenciadoras más habladas y comentadas en el país.

¿Quién le llevó serenata de mariachis a Karina García?

La creadora de contenido aparte de su contenido y forma de ser, dio bastante de qué hablar en el último semestre por su relación con el cantante Andrés Altafulla.

La antioqueña y el barranquillero empezaron todo un idilio de amor en La casa de los famosos Colombia que logró traspasar hasta la realidad y durante varios meses se convirtieron en una de las parejas más habladas y comentadas.

Sin embargo, su ruptura a finales de septiembre dejó fríos a sus seguidores y desde ahí algunos no pierden la ilusión de volverlos a ver juntos y curiosamente en la jornada del 11 de diciembre a Karina García le llevaron serenata.

Karina García volvió a Colombia y sus fans la recibieron con flores, música y mucho amor.
Karina García fue sorprendida con serenata. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Karina García tras recibir especial serenata?

En redes se compartió un video en el que quedó captado el momento en el que sorprendieron a Karina García en medio de una entrevista.

Hasta el estudio donde se grababa dicho pódcast llegó un grupo de mariachis para darle una serenata a Karina García.

En el video se observa a la influencer, visiblemente confundida pero emocionada, ya que parecía no tener idea de quién había organizado la serenata.

De hecho, lo que más llamó la atención es que Karina no compartió el clip; fue alguien más quien captó la escena y la difundió, el influenciador y amigo de la modelo, Valentino Lázaro.


Este clip ha empezado a viralizarse en diferentes páginas de entretenimiento en muchos han empezado a debatir quién pudo llevarle dicha serenata a Karina llegando a mencionar hasta a Altafulla.

Sin embargo, al parecer, los encargados de darle este especial detalle a la influenciadora fueron los productores y locutores del programa.

Karina García drástica decisión sobre Altafulla tras regresar a Colombia

Karina García y Altafulla han preferido hablar de lo que ocasionó su ruptura en diferentes entrevistas.

Sin embargo, la modelo antioqueña, estuvo fuera de Colombia por más de un mes en donde estuvo inmersa en una competencia en República Dominicana.

Allí la influenciadora aseguró que se había llevado varias desilusiones durante su relación que para ella eran imperdonables y que por eso mismo no cree que pueda haber una posible reconciliación.

Fiel a sus palabras, la antioqueña tras regresar a Colombia al parecer eliminó todo el contenido que tenía con Altafulla en sus redes.

Video de Altafulla se muestra triste y le recuerdan a Karina García
Karina García le cerró la puerta a Altafulla. (Foto: Canal RCN)
