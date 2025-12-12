Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reacciones tras confirmarse el ingreso de Johanna Fadul a La casa de los famosos Colombia

Johanna Fadul fue confirmada por el Jefe para estar en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Johanna Fadul
Johanna Fadul confirmada en La casa de los famosos Colombia/AFP: Gabe Ginsberg

La actriz Johanna Fadulse convirtió en la tercera participante confirmada por el Jefe para ingresar a La casa de los famosos Colombia y esto generó diversas opiniones en redes sociales.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el ingreso de Johanna Fadul a La casa de los famosos Colombia?

La bogotana detalló que asumió el reto para que sus fanáticos puedan conocerla un poco más y dio a conocer lo poco que le importan las críticas que puedan hacer sobre ella.

Miles de internautas reaccionaron a su ingreso al reality detallando que están 100% de acuerdo que ella sí es famosa, además de indicar que ella suele genera varias emociones entre quienes la siguen por lo que consideran que es un gran elemento para el programa.

johanna fadul en la casa de los famosos colombia

Otros detallaron que les encanta su participación por su forma tan frentera y honesta de ser, así que saben que dará bastante de qué hablar.

Asimismo, otros indicaron que esperan que pueda sacar ese lado villana que ha mostrado en varias producciones.

Muchos quedaron sorprendidos, pues no pensaron verla en la casa más famosa de Colombia, mencionando lo fascinados que han quedado con la noticia.

"Ahora si q tiemble..." escribió ella misma tras la revelación.

Con esto se espera que la actriz dará todo para poder permanecer en el programa y ser la próxima ganadora.

¿Qué famosos han sido confirmados por el Jefe para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Por ahora, la actriz Johanna Fadul se suma a la influenciadora Manuela Gómez y el bailarín Campanita, quienes también fueron elegidos directamente por el Jefe para hacer parte de la casa más famosa de Colombia.

Johanna Fadul hara parte de la casa de los famosos colombia

Actualmente, se han confirmados otros siete participantes y los fanáticos del reality pueden votar por la octava participante elegida por los seguidores del programa, pues el octavo grupo de aspirantes está en campaña.

Los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán indicaron que cada vez más se acerca el estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, que cautivará a todo el país con lo que ocurra entre los participantes.

