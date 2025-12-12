Juliana Galvis llega a Las de siempre en Canal RCN: conoce su trayectoria, su personaje y todo sobre ella

Juliana Galvis es uno de los talentos confirmados para Las de siempre, la nueva producción de Canal RCN que sigue la historia de cuatro mujeres que atraviesan cambios profundos en sus vidas y deben reinventarse mientras enfrentan situaciones que rompen su cotidianidad.

Además de su participación en esta novela, Galvis continúa consolidándose como una de las actrices más queridas y versátiles de la televisión colombiana. Su carrera, que inició en la presentación y luego migró a la actuación, la ha llevado a protagonizar y participar en grandes producciones nacionales e internacionales.

¿Quién es Juliana Galvis, la nueva protagonista de "Las de siempre"?

María Juliana Galvis Valdivieso nació el 18 de agosto de 1981 en Bucaramanga, Santander. Aunque inicialmente estudió Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, siempre sintió una fuerte vocación por las artes escénicas y la televisión.

Desde los 16 años comenzó a trabajar como presentadora, donde condujo programas de distintos formatos: magazines, concursos, noticieros y espacios musicales. Sin embargo, tras terminar sus estudios universitarios, decidió dejar atrás la administración para dedicarse por completo al mundo del entretenimiento.

En 2003 debutó como actriz en Me amarás bajo la lluvia, interpretando a Valentina Rincón, un personaje antagónico que marcó el inicio de una sólida carrera. Desde entonces, ha trabajado en numerosos proyectos dentro y fuera del país, mientras divide su vida entre Colombia y México.

¿En qué producciones ha participado Juliana Galvis?

La actriz ha hecho parte de una amplia lista de novelas y series que han dejado huella en la televisión. Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran:

Me amarás bajo la lluvia

El pasado no perdona

Pura sangre

A corazón abierto

La Pola

El laberinto de Alicia

Anónima

Pa’ quererte

Hasta que la plata nos separe

Perfil falso

Además, en 2017 hizo parte del reality Soldados 1.0 y en 2023 participó en MasterChef Celebrity Colombia, donde se ganó el cariño del público por su autenticidad, buen humor y cercanía con sus compañeros.

Juliana Galvis en MasterChef Celebrity 2023. (Foto Canal RCN)

¿A quién interpreta Juliana Galvis en “Las de siempre”?

Juliana Galvis es Silvia Buendía, una mujer que abandonó su futuro por su pareja. (Foto Canal RCN)

En la nueva producción de Canal RCN, Juliana Galvis interpreta a Silvia Buendía, una de las cuatro amigas que protagonizan la historia. Silvia es una mujer sofisticada, segura en apariencia y con un encanto natural, pero que también carga con una profunda vulnerabilidad.

Desde joven decidió dejar atrás su carrera como abogada para apoyar los proyectos de su esposo, convencida de que juntos construían un futuro estable. Esa elección la llevó a poner sus propias metas en pausa y a acomodarse a una vida centrada en las necesidades y expectativas de su pareja.

Sin embargo, al regresar a Colombia se enfrenta a una realidad distinta: debe reconocer todo aquello que evitó durante años. Su trama es una de las más intensas de la serie, pues la obliga a reinventarse, poner límites y descubrir quién es realmente fuera de una relación que marcó cada aspecto de su vida.

Silvia representa a muchas mujeres que, tras años de ceder, deciden volver a elegirse a sí mismas. Su personaje promete conectar con el público por su tono cercano, actual y emocional.

Juliana Galvis hace parte del grupo de las cuatro protagonistas. (Foto Canal RCN)

¿Cómo es la vida personal de Juliana Galvis?

La actriz es madre de Ágatha, su única hija, fruto de su relación con el empresario Pedro Dávila Pombo, un ejecutivo vinculado al mundo del entretenimiento. Juliana y Pedro estuvieron juntos durante diez años y vivieron un tiempo en México mientras él continuaba su carrera profesional.

En 2018 la pareja decidió separarse. Tras la ruptura, Galvis regresó a Colombia junto con su hija, mientras Dávila permaneció en México. A lo largo de los años, Juliana ha hablado abiertamente sobre la importancia de su rol como madre y sobre cómo ha equilibrado su vida familiar con su carrera actoral.