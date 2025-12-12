Verónica Orozco es una de las actrices más queridas de la televisión colombiana y también ha desarrollado una faceta musical que muchos recuerdan.

Su nombre ha estado ligado a producciones exitosas y a una trayectoria constante que inició desde muy joven. Ahora, se prepara para debutar en una nueva producción de Canal RCN, que llegará muy pronto a las pantallas.

¿Cómo fueron los primeros pasos de Verónica Orozco en la actuación?

La artista comenzó su carrera desde la infancia, específicamente a los 12 años. Su primer reconocimiento llegó con el recordado programa Oki Doki, donde hizo parte del elenco infantil que marcó a una generación. Esa experiencia fue decisiva para abrirle camino en la televisión nacional, donde más adelante sumó participaciones importantes.

Con el paso de los años, hizo presencia en producciones que fortalecieron su perfil como actriz, tales como Dejémonos de Vainas, Francisco el matemático, Las noches de Luciana, Los protegidos, Simplemente Alicia y Alicia en el país de las mercancías. Estos proyectos la posicionaron como un rostro frecuente y muy familiar para los televidentes.

Uno de los momentos más destacados de su trayectoria llegó en 2010, cuando protagonizó A corazón abierto, la versión colombiana del drama médico que se convirtió en un fenómeno nacional. Su interpretación tuvo un impacto significativo y reafirmó su capacidad para asumir personajes intensos y con gran carga emocional.

¿Quién es la familia de Verónica Orozco?

Verónica es hija de Carmenza Aristizábal y del actor Luis Fernando Orozco, una figura con una larga trayectoria en la actuación desde los años sesenta. Su crianza estuvo muy ligada al mundo artístico, algo que influenció su camino profesional.

Además, Verónica es hermana de la también actriz Ana María Orozco, recordada por interpretar a Betty en Yo soy Betty, la fea, uno de los personajes más emblemáticos de la televisión latinoamericana.

En 2007 contrajo matrimonio con Martín de Francisco, aunque la relación terminó en divorcio. En 2011 conoció a Juan Sebastián Restrepo, con quien tuvo a su hija Violeta Restrepo Orozco, nacida el 3 de junio de 2012. Para la actriz, su faceta como madre ha sido una parte fundamental de su vida en los últimos años.

Aunque entre Verónica y Juan Sebastián hubo una relación marcada por el cariño y la complicidad, la actriz ha expresado que, pese a existir mucho amor y reconocer que él es un excelente papá, las cosas no lograron funcionar del todo como pareja. Hoy mantienen una relación cordial, respetuosa y enfocada en el bienestar de su hija.

¿En qué producción de Canal RCN veremos pronto a Verónica Orozco?

La actriz llegará a la pantalla con Las de siempre, una nueva producción del Canal RCN que se estrenará próximamente. La historia sigue a cuatro amigas adultas que atraviesan situaciones que las obligan a replantear sus caminos, enfrentar decisiones difíciles y apoyarse mutuamente en un momento en el que cada una vive un cambio determinante.

¿A quién interpreta Verónica Orozco en “Las de siempre”?

En Las de siempre, Verónica Orozco dará vida a Lucía Durán, una periodista destacada por su disciplina, su capacidad de análisis y su manera rigurosa de ejercer la profesión. Lucía es admirada por su ética y por el compromiso que ha tenido con su trabajo, al punto de dejar en segundo plano varios aspectos de su vida personal.

Sin embargo, un giro inesperado la obliga a cuestionar ese ritmo que ha sostenido durante años. A lo largo de la serie deberá enfrentarse a situaciones que rompen con su estructura, lo que la lleva a reflexionar sobre su futuro, su estabilidad emocional y el balance que quiere lograr.