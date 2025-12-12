Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mila Arbeláez, aspirante a La casa de los famosos 3, revela por qué está “soltera pero no sola”

Mila Arbeláez, aspirante a La casa de los famosos 3, explicó por qué se afirma que está “soltera pero no sola”.

Mila Arbeláez asegura que está soltera pero no sola
Mila Arbeláez revela detalles de su vida sentimental. / (Foto del Canal RCN)

La creadora de contenido y aspirante a La casa de los famosos 3, Mila Arbeláez, compartió detalles sobre su situación sentimental y aclaró qué significa para ella estar “soltera pero no sola”. Sus declaraciones surgieron durante una conversación en la que también habló sobre su postura frente al amor dentro de un reality.

¿Por qué Mila Arbeláez dice que está ‘soltera pero no sola’?

En una entrevista con El Sol, Mila fue cuestionada sobre su situación sentimental. Ante la pregunta “¿cómo así que estás soltera, pero no sola?”, Mila respondió que se encuentra saliendo con una persona desde hace cuatro meses, aunque todavía no existe una relación formal.

¿Por qué Mila Arbeláez dice que está ‘soltera pero no sola’?
Mila Arbeláez está ‘soltera pero no sola’. / (Foto del Canal RCN)

Aunque aseguró que tienen una conexión constante, reveló que la otra persona no ha dado el paso de formalizar su relación. Cuando le preguntaron nuevamente si esto significaba que seguía soltera, Mila reiteró que aún no hay una propuesta formal, no se considera completamente sola por respeto al vínculo que han construido.

¿Mila Arbeláez se enamorará en La Casa de los Famosos?

La aspirante también fue cuestionada sobre la opción de encontrar un amor dentro del reality. Ante la hipótesis de enamorarse en La casa de los famosos, Mila descartó esa opción por completo. Uno de los entrevistadores le dijo: “¿Y qué pasaría si llegaras a conseguir por allá el amor de tu vida?”, a lo que ella respondió: “No, no, no. Cero”.


Al recordarle que no tiene una relación formal, Mila insistió en que, aun así, se considera una persona fiel. Afirmó que mientras esté compartiendo con alguien fuera del programa, mantendrá una postura firme frente al compromiso que tiene, incluso sin haber recibido una propuesta formal.

¿Mila Arbeláez estará en La casa de los famosos 3?

Mila Arbeláez hace parte del octavo grupo de aspirantes que buscan ingresar a La Casa de los Famosos 3. Su continuidad en el proceso depende de la decisión del público, que sigue decidiendo qué participante obtendrá un cupo definitivo dentro del reality.

¿Mila Arbeláez estará en La casa de los famosos 3?
Mila Arbeláez, aspirante a La casa de los famosos 3. / (Foto del Canal RCN)

Los fans continúan votando por sus aspirantes favoritas. Para hacerlo, solo deben ingresar a la lacasadelosfamososcolombia.com y seleccionar el nombre de su elección. Las votaciones estarán disponibles hasta el domingo, 14 de diciembre, a las 4:00 p.m.

