Tatiana Murillo realizó una curiosa petición que involucra a su amor platónico

Tatiana Murillo, aspirante a La casa de los famosos 3, reveló detalles acerca del reconocido artista que es su amor platónico.

Tatiana Murillo habló de su amor platónico.
Tatiana Murillo realizó una petición con su amor platónico. / (Foto del Canal RCN)

Durante una entrevista en Buen día, Colombia, Tatiana Murillo, conocida por su presencia constante en redes sociales, sorprendió al revelar el nombre del artista que ocupa el puesto de ‘amor platónico’ en su vida.

¿Quién es el amor platónico de Tatiana Murillo?

En medio de la entrevista, Tatiana Murillo sorprendió al realizar una solicitud inesperada. La influencer pidió que, si llegaba a entrar a La casa de los famosos 2026, le llevaran a su amor platónico:

“Llévenme a Eladio Carrión a La casa de los famosos, si entro, por favor”.

La creadora de contenido afirmó que siente una admiración particular por el artista y destacó que es el único hombre de “mala influencia” con el que podría establecer algún tipo de vínculo.

Eladio Carrión, amor platónico de Tatiana Murillo. / (Fotos de AFP y Canal RCN)

Además, añadió que actualmente está soltera, lo que generó múltiples reacciones en redes sociales, donde varios usuarios han comentado la espontaneidad en la que habló sobre el tema.

¿Tatiana Murillo discutiría con algún participante de La casa de los famosos?

Otro de los momentos comentados de la entrevista ocurrió cuando le preguntaron a Tatiana si estaría dispuesta a entrar en discusiones dentro del programa. Ella respondió que no se involucraría en situaciones de ese tipo, pues considera que no es un comportamiento propio de las mujeres.

"Una mujer inteligente contesta con altura y destruye con palabras", destacó.

(Ver desde el minuto 1:27)

Su respuesta no solo llamó la atención de los internautas, sino también del entrevistador, quien no tardó en destacar que le agradaba la forma en la que había dado su respuesta.

¿Tatiana Murillo estará en La casa de los famosos 3?

Tatiana Murillo integra del octavo grupo de aspirantes oficiales a La casa de los famosos 3. La influencer ha mencionado que, si entra al reality, su estrategia será mostrarse tal cual es. Su postulación ha llamado la atención en redes sociales, donde opinan que su forma de ser podría darle un toque particular al concurso.

Tatiana Murillo, aspirante a La casa de los famosos 3. / (Foto del Canal RCN)

Por ahora, su ingreso no está confirmado, pues los usuarios no han terminado de decidir qué aspirante será seleccionada. Si aún no has votado, puedes hacerlo a través lacasadelosfamososcolombia.com cada cuatro horas. Tendrás plazo hasta el domingo 14 de diciembre, a las 4:00 p.m.

