Shakira reflexiona sobre su icónica frase “Ferrari por Twingo”¿se arrepiente?

Shakira sorprendió al reflexionar sobre su emblemático verso del “Ferrari por Twingo” y hablar de su evolución como mujer y artista.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Shakira habló sobre su famoso “Ferrari por Twingo” y reveló si hoy se arrepiente de haber escrito ese verso.
Shakira habló sobre su famoso “Ferrari por Twingo” y reveló si hoy se arrepiente de haber escrito ese verso. Foto AFP/Theo Wargo

Shakira volvió a ser tendencia tras reflexionar sobre uno de los versos más comentados de su carrera, aquel que desató debates globales y se convirtió en un símbolo de empoderamiento para muchos: “Cambiaste un Ferrari por un Twingo”.

¿Qué piensa hoy Shakira sobre la famosa frase “Cambiaste un Ferrari por un Twingo”?

La artista, que en ese momento usó su música como desahogo ante una ruptura, habló con total franqueza sobre si se arrepiente o no de haberlo escrito y respuesta fue clara, no cambiaría una sola palabra.

Para ella, ese verso marcó un momento de lucidez creativa, uno de los más certeros de toda su trayectoria, y un capítulo que logró conectar con millones de personas que encontraron en esa canción un eco de sus propias experiencias.

Shakira recordó sus inicios y las barreras que enfrentó como mujer latina en una industria dominada por hombres.
Shakira recordó sus inicios y las barreras que enfrentó como mujer latina en una industria dominada por hombres.(Foto Stringer/AFP)

Pero más allá de la polémica, Shakira aprovechó la conversación para definirse como una mujer en transformación, una capitana que todavía está aprendiendo a navegar su propio barco en medio de tempestades emocionales y profesionales.

¿Cómo fue abrirse camino en una industria que no siempre recibió a las mujeres latinas?

Cuando inició su carrera, ser una mujer latina en la industria musical global significaba enfrentar múltiples barreras, desde la falta de representación hasta la necesidad de demostrar constantemente su valor.

Shakira narró cómo tenía que recorrer emisoras de país en país, llevando su música de la mano, literalmente tocando puertas para construir una audiencia fiel, no había atajos, no existían plataformas virales ni herramientas digitales que impulsaran su visibilidad, todo dependía de su disciplina, su talento y su capacidad para insistir.

¿Cómo analiza Shakira la transformación actual del negocio musical?

Cada álbum requería años de trabajo artesanal, desde la composición hasta la producción, siempre inspirada en vivencias personales, y una vez el disco veía la luz, venía una etapa igual de intensa, meses de promoción, viajes interminables y, finalmente, las giras mundiales que parecían no detenerse nunca.

Shakira reflexionó sobre los cambios de la industria musical en la era digital.
Shakira reflexionó sobre los cambios de la industria musical en la era digital. Foto: AFP - Jamie McCarthy

Considera que el mundo se volvió más pequeño y receptivo, permitiendo que artistas de diferentes culturas se mezclen y conquisten territorios que antes eran inalcanzables, pues ahora, la música viaja con la velocidad de un clic, algo impensable en sus primeros años.

