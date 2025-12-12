Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García se vio obligada a hablar sobre las hermanas de Yina Calderón: "Tan inmadura"

Karina García se sinceró respecto a Juliana, Claudia y Leonela Calderón. Sus palabras fueron clave para saber la relación que tienen.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karina García, Yina Calderón
Karina García se vio obligada a hablar sobre las hermanas de Yina Calderón | Foto de Buen día, Colombia.

Hace pocos días, Karina García regresó a Colombia tras estar por un poco más de un mes en República Dominicana.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia retomó las redes sociales, al igual que las apariciones públicas en distintos espacios de conversación.

Artículos relacionados

Karina García fue invitada a la propuesta de 'Tamo en vivo' en la que varias de sus confesiones se replicaron en las plataformas digitales, siendo una de ellas acerca de las hermanas de Yina Calderón.

¿Cómo es la relación de las hermanas Calderón con Karina García? Esto respondió la influencer

Resulta que aunque entre Yina y Karina se rompió la amistad, en distintos momentos ha sido notorio que las hermanas de la empresaria de fajas tienen buena relación con la modelo paisa.

Karina García
Karina García dijo lo que piensa de las hermanas Calderón | Foto del Canal RCN.

A partir de esto, confrontaron a Karina García en el sentido de que hay quienes no entienden por qué se ha acercado en distintos momentos a las hermanas de Yina Calderón (Claudia, Leonela y Juliana) para conversar.

Entonces, Karina se defendió y confesó por qué no tiene problemas con las hermanas Calderón.

Artículos relacionados

"Yo a las hermanas Calderón no tengo por qué tenerles rencor. Soy tan madura que una cosa no tiene que ver con la otra, además, tengo que decirlo aquí que Leonela, la hermana de Yina, es un amor conmigo", señaló.

¿Qué más comentó Karina García de las hermanas Calderón?

En la misma vertiente, la modelo paisa manifestó que llegó a salir en Bogotá con las hermanas de Yina Calderón, mencionó que Claudia es linda y Juliana es templada.

"Siempre han sido amables conmigo, entonces, yo no puedo ser tan inmadura de hacerles el feo a ellas cuando nunca se han metido conmigo. Incluso, me defienden", contestó Karina García.

Karina García
Karina García habló positivamente de las hermanas de Yina Calderón | Foto del Canal RCN.

Adicionalmente, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia reveló que las hermanas de Yina Calderón, en su momento, eran conscientes de que ambas han tenido sus diferencias, así que de por medio hubo disculpas de parte y parte.

Artículos relacionados

Desde que estaba en La casa de los famosos, Leonela Calderón ha dicho que respeta a Karina y no la considera que haya sido mala amiga con cu hermana Yina.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón Yina Calderón

Hermana de Yina Calderón rompió en llanto tras ser criticada por no ser polémica

En pleno programa, Claudia, la hermana de Yina Calderón, no evitó las lágrimas porque la están tachando.

Jhonny Rivera rompe el silencio y revela cómo está realmente Andy Rivera Jhonny Rivera

Jhonny Rivera rompe el silencio sobre el estado de salud de Andy Rivera

Jhonny Rivera reveló el verdadero estado de salud de Andy Rivera tras rumores recientes.

Reaparece Daniel Arenas Daniel Arenas

Daniel Arenas reaparece tras un año fuera de TV y anuncia su regreso a las telenovelas

Daniel Arenas reapareció tras un año lejos de la TV, retomando su carrera en una nueva producción de canal Internacional.

Lo más superlike

Talento internacional

Así agradeció Marco Antonio Solís a Karol G por incluirlo en 'La Premiere'

Marco Antonio Solís expresó su agradecimiento a Karol G tras aparecer en 'La Premiere', generando reacciones entre sus seguidores.

Tatiana Murillo habló de su amor platónico. La casa de los famosos

Tatiana Murillo realizó una curiosa petición que involucra a su amor platónico

Shakira habló sobre su famoso “Ferrari por Twingo” y reveló si hoy se arrepiente de haber escrito ese verso. Shakira

Shakira reflexiona sobre su icónica frase “Ferrari por Twingo”¿se arrepiente?

Boletas para Colombia vs. Portugal Selección Colombia

Revelan la millonada que vale la boleta para ver Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026

La Segura compartió detalles de su espasticidad y llamó la atención sobre cómo identificar sus primeros signos. La Segura

¿Cómo detectar la espasticidad?, condición que sufre La Segura desde hace 10 años