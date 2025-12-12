Karina García se vio obligada a hablar sobre las hermanas de Yina Calderón: "Tan inmadura"

Hace pocos días, Karina García regresó a Colombia tras estar por un poco más de un mes en República Dominicana.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia retomó las redes sociales, al igual que las apariciones públicas en distintos espacios de conversación.

Artículos relacionados Talento internacional Fallece Wenne Alton Davis tras un accidente de tránsito en Manhattan; así fue el fatal suceso

Karina García fue invitada a la propuesta de 'Tamo en vivo' en la que varias de sus confesiones se replicaron en las plataformas digitales, siendo una de ellas acerca de las hermanas de Yina Calderón.

¿Cómo es la relación de las hermanas Calderón con Karina García? Esto respondió la influencer

Resulta que aunque entre Yina y Karina se rompió la amistad, en distintos momentos ha sido notorio que las hermanas de la empresaria de fajas tienen buena relación con la modelo paisa.

Karina García dijo lo que piensa de las hermanas Calderón | Foto del Canal RCN.

A partir de esto, confrontaron a Karina García en el sentido de que hay quienes no entienden por qué se ha acercado en distintos momentos a las hermanas de Yina Calderón (Claudia, Leonela y Juliana) para conversar.

Entonces, Karina se defendió y confesó por qué no tiene problemas con las hermanas Calderón.

Artículos relacionados Mateo Varela Norma Nivia y Mateo Varela sorprenden al dar emocionante noticia, ¿bebé en camino?

"Yo a las hermanas Calderón no tengo por qué tenerles rencor. Soy tan madura que una cosa no tiene que ver con la otra, además, tengo que decirlo aquí que Leonela, la hermana de Yina, es un amor conmigo", señaló.

¿Qué más comentó Karina García de las hermanas Calderón?

En la misma vertiente, la modelo paisa manifestó que llegó a salir en Bogotá con las hermanas de Yina Calderón, mencionó que Claudia es linda y Juliana es templada.

"Siempre han sido amables conmigo, entonces, yo no puedo ser tan inmadura de hacerles el feo a ellas cuando nunca se han metido conmigo. Incluso, me defienden", contestó Karina García.

Karina García habló positivamente de las hermanas de Yina Calderón | Foto del Canal RCN.

Adicionalmente, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia reveló que las hermanas de Yina Calderón, en su momento, eran conscientes de que ambas han tenido sus diferencias, así que de por medio hubo disculpas de parte y parte.

Artículos relacionados Influencers Así lucía Kim Zuluaga, aspirante a La casa de los famosos Colombia, cuando estaba en el colegio

Desde que estaba en La casa de los famosos, Leonela Calderón ha dicho que respeta a Karina y no la considera que haya sido mala amiga con cu hermana Yina.