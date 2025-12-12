Yina Calderón cambió su look por tercera vez en dos semanas tras lluvia de críticas y pidió perdón

La polémica influenciadora Yina Calderón sorprendió a sus cientos de seguidores al cambiar por tercera vez en dos semanas su corte de cabello. Esto, luego de que recibiera un sinfín de críticas y comparaciones en redes sociales. Así mismo, la influenciadora pidió perdón por sus ‘malas’ decisiones.

¿Por qué Yina Calderón fue criticada tras cambiar de estilo de cabello?

Luego de regresar a Colombia tras pasar una larga temporada en República Dominicana, Yina Calderón sorprendió a sus seguidores al reaparecer en redes sociales con un nuevo estilo de cabello, y aunque se mostró encantada con él, recibió diversas críticas en las que la acusaban, además, de copiar el estilo de Karina García.

Sale mal el cambio de look de Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

Para evitar dichas comparaciones la polémica mujer decidió regresar a su estilo de cabello corto, pero esta vez con un corte de cabello completamente diferente al que lucía tras salir de La casa de los famosos Colombia.

Este nuevo estilo habría generado aún más críticas pues, aunque ya no era comparada con Karina García, muchos comenzaron a asegurar que se parecía a diferentes personajes, entre ellos La Chimoltrufia y el hijo de Chucky.

Ahora bien, tras recibir una nueva ola de críticas, la mujer tomó una radical decisión al volver a cambiar de look, siendo este el tercero en menos de dos semanas.

¿Cuál es el nuevo look de Yina Calderón?

Con una publicación en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Yina Calderón compartió una serie de fotografías en las que anunciaba su nuevo cambio de imagen: con ayuda de extensiones, la joven influenciadora decidió optar por un corte hasta los hombros, manteniendo su tono de cabello negro.

Yina Calderón mostró su intento de arreglar su cambio de look. (Foto: Canal RCN)

Así mismo, mencionó por medio de las historias de esta misma red social que este sería el look con el que recibiría el 2026, y pidió perdón a sus seguidores por “los errores” cometidos anteriormente en su cabello.

