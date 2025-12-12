Aida Victoria Merlano reveló detalles de su maternidad: “estado de resignación”

La barranquillera, Aida Victoria Merlano, tuvo preocupados a sus seguidores por varios días en los cuales ella no mostró señal de vida a través de sus redes sociales, sin embargo, reapareció y con su regreso reveló lo feliz que estaba perdida.

Tras activarse en sus historias de Instagram, la creadora de contenido llegó con revelaciones sobre los avances que ha tenido su hijo, Emi, lo que ha enternecido a su comunidad.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano al reactivarse en redes sociales?

En una historia en Instagram, Aida Victoria escribió que se habría perdido “para que la valoraran”, como era de esperarse, hablaba en broma por la confianza que le tiene a sus seguidores, quienes ya le estaban escribiendo para que diera señales de vida.

Como era de esperarse, la creadora regresó con contenido, por eso, en los otros videos que compartió, reveló que compró prendas en donde se le ve mucha piel, pese a que habría dicho que “sería una madre recatada”.

Así mismo, no desaprovechó la oportunidad para mostrar avances que ha tenido Emi, su hijo, con el pasar de los días.

Aida Victoria muestra su faceta más cariñosa en un video con Emi. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue la gran noticia que reveló Aida Victoria Merlano sobre su hijo?

Luego de su regreso a redes sociales, Aida Victoria Merlano reveló una conmovedora imagen junto a Emi, derritiendo a todos sus seguidores quienes quedaron sorprendido por el rápido crecimiento del pequeño.

De acuerdo con la foto que posteó la creadora, Emi “ya sabe dar abrazos” y por eso, ahora “se arrunchan delicioso”.

En la foto se ve a Aida Victoria con los ojos cerrados, mientras que sostiene a Emi y él, de espalda, le cruza la manito a su mamá.

¿Cuál es el video de Aida Victoria siendo intensa con su hijo?

El gesto de Aida Victoria con su hijo que conquistó a sus seguidores. (Foto: Freepik)

La barranquillera ha revelado todos los detalles de cómo ha sido la crianza de Emi a través de sus redes sociales, por eso, comparte cada momento importante con sus seguidores, quienes han sido testigos de cuánto ha crecido el niño.

Es por eso que, les tiene tanta confianza a sus fans que no deja por fuera ninguna información sobre cómo ha avanzado Emi, quien no solo abraza, sino que se aguanta la “melosería” de ella, pues la misma creadora es la que deja ver en sus historias que por nada del mundo suelta al niño y hasta se autoproclamó como una intensa.