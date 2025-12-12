Aida Victoria Merlano reaparece en redes con una gran noticia sobre su hijo

La creadora de contenido, Aida Victoria Merlano, duró varios días que no aparecía en redes sociales y eso ya tenía preocupados a sus seguidores, quienes se preguntaban ¿qué había pasado con ella?

Sin embargo, en horas de la noche del pasado jueves 11 de diciembre, la barranquillera reapareció a través de sus historias en Instagram en donde contó la razón de haberse desaparecido por tanto tiempo.

¿Cómo reapareció Aida Victoria Merlano en sus redes sociales?

La creadora escribió en sus historias de Instagram:

“Me extrañan, ¿verdad?, me les perdí para que me valoren”.

Con este mensaje, Aida Victoria se les reportó a sus seguidores quienes ya le estaban escribiendo mensajes en sus plataformas digitales para que diera señales de vida, pues se desapareció por días y nunca dijo que lo haría.

Sin embargo, aunque la barranquillera mencionó que se le había desaparecidos a sus fans, nunca explicó la razón del por qué lo hizo.

¿Qué reveló Aida Victoria Merlano tras reaparecer en sus redes sociales?

Aida Victoria llegó con su mensaje en su cuenta de Instagram y retomó sus labores como influenciadora, pues siguió publicando contenido con las marcas que pauta, modelando y posando las prendas que quería promocionar.

Aida Victoria Merlano emociona a sus seguidores con un tierno avance de Emi. (Foto: Canal RCN)

Un tiempo después, grabó un video desde un restaurante tomándose una copa, presumiendo que ya estaba estrenando la ropa que fue a comprar, pues dijo que, aunque dijo que sería una madre recatada al vestir, no pudo y por eso se llevó prendas en donde muestra piel.

¿Con cuáles buenas noticias apareció Aida Victoria Merlano en su Instagram?

Punto aparte de las anteriores historias en mención, Aida Victoria Merlano sorprendió a sus seguidores al revelar una tierna imagen de ella con Emi.

Aida Victoria Merlano presume el nuevo gesto de cariño de su hijo Emi. (Foto: Freepik)

En la foto, se ve ella muy feliz de estar abrazada con su hijo, quien le estiró el brazo para corresponderle la muestra de cariño, mientras él se ve de espalda y ella con los ojos cerrados.

“Entre otras noticias: Emi ya abraza y no arrunchamos delicioso”, escribió.

Con esta imagen, Aida Victoria Merlano revela lo bien que la está pasando como madre soltera y presume que ha asumido este rol con mucho orgullo, pese a las diferencias que ha tenido con el papá del niño.