Ignacio Baladán emociona con fotografías inéditas de La Segura y Lucca en sus ocho meses de vida

Ignacio Baladán, pareja de La Segura, mostró momentos únicos de su familia, celebrando los ocho meses de vida de su hijo Lucca.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Lucca cumple 8 meses de vida.
Ignacio Baladán celebra los 8 meses de vida de su hijo Lucca.

Ignacio Baladán, reconocido chef uruguayo y pareja de La Segura, enterneció a sus seguidores con una publicación que desbordó amor y emoción.

Baladán revela fotos inéditas.
Baladán revela fotos inéditas de Lucca y La Segura. (Foto de Ignacio Baladán y La Segura Canal RCN) (Foto del bebé Freepik)

¿Cómo celebraron Ignacio Baladán y La Segura los 8 meses de vida de Lucca?

Baladán compartió un feed en Instagram por la celebración de los 8 meses de vida de Lucca. En las imágenes se pueden ver recuerdos inéditos que muestran desde el nacimiento en el hospital, la emoción de Baladán al convertirse en padre, hasta los primeros momentos en casa de Lucca junto a La Segura.

“Ya son 8 meses que nos cambió la vida. Gracias hijo por darme la oportunidad de tenerte y de formar una familia”, escribió Ignacio Baladán en su publicación”.

¿Cómo se preparan Ignacio Baladán, Lucca y La Segura para pasar su primera Navidad juntos?

La publicación no solo generó comentarios positivos sobre la conexión familiar, sino que también abrió paso a la expectativa de su primera Navidad con Lucca.

La pareja ha buscado que el pequeño se familiarice con el ambiente festivo mediante estímulos cognitivos: cantos, juegos, luces y personajes navideños que lo acercan a la magia de estas fechas.

Todo esto refleja el deseo de que el bebé viva experiencias llenas de alegría y tradición desde sus primeros meses.

El presente de La Segura también está marcado por logros profesionales. Hace apenas dos días recibió un reconocimiento de una importante revista al ser incluida en el top de los creadores de contenido más influyentes de Colombia.

Este galardón se dio en el marco de un encuentro exclusivo en Bogotá, realizado el 10 de diciembre en el restaurante iLatina, donde se reunieron los talentos digitales más destacados del país.

El evento celebró a quienes han transformado su presencia en redes en verdaderos motores de negocio, lanzando marcas de moda, líneas de maquillaje, restaurantes y colaboraciones con grandes compañías.

La creadora de contenido, además, atraviesa un buen momento físico. Tras el nacimiento de Lucca, se sometió a una lipectomía y hoy se encuentra completamente recuperada, mostrando fortaleza y resiliencia.

la publicación de Ignacio Baladán no solo fue un homenaje a los ocho meses de vida de Lucca, sino también una muestra de la evolución de una pareja que combina amor, éxito y autenticidad en cada paso que da.

Lucca se prepara para su primera Navidad.
Ignacio Baladán, La Segura y Lucca, se preparan para pasar la primera Navidad como una familia. (Fotos de Ignacio Baladán y La Segura Canal RCN) (Foto del bebé Freepik)
