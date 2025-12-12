Taylor Swift sorprende al revelar cuál es realmente su pasatiempo favorito

Taylor Swift sorprendió a su audiencia con una confesión inesperada que rápidamente se volvió tema de conversación, su pasión por los audiolibros.

Artículos relacionados Karina García Karina García revela lo que espera en su próxima relación, ¿no espera menos?

¿Qué reveló Taylor Swift sobre su forma favorita de conectarse con las historias?

Taylor Swift contó que escuchar historias se ha convertido en su forma ideal de disfrutar la literatura, especialmente cuando se trata de relatos cargados de tensión y misterio.

Durante la conversación, explicó que para ella los audiolibros no funcionan simplemente como una versión hablada de un texto, sino como una experiencia inmersiva donde se combinan voces, ritmos y atmósferas cuidadosamente construidas por actores de voz y autores.

Taylor Swift sorprendió a sus fans al revelar que los audiolibros se han convertido en su manera preferida de vivir. (Foto AFP: Valerie Macon).

Lo describió como una manera de “vivir” la historia, en lugar de solo leerla y confesó, además, que cada vez que termina uno, inmediatamente busca el siguiente.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro sorprende con mensaje cargado de sinceridad tras importante distinción: “un camino que”

¿Por qué Taylor Swift prefiere los audiolibros y qué encuentra en ellos?

La cantante asegura que lo que más la atrae es la capacidad que tiene un audiolibro para cambiar por completo dependiendo de quién lo narre, desde el ritmo con el que avanza la trama hasta la intensidad emocional del relato.

Taylor Swift sorprendió al contar que su formato favorito para leer es el audiolibro. (Foto Andre Dias Nobre / AFP)

Esa variedad hace que, incluso dentro del suspenso, su género favorito, cada obra se sienta como una experiencia totalmente distinta.

Taylor Swift también mencionó que escuchar historias mientras realiza actividades cotidianas le permite aprovechar el tiempo sin renunciar a su amor por la narrativa, este hábito, la ayuda a mantenerse concentrada y estimula su memoria auditiva.

Artículos relacionados La Jesuu La Jesuu preocupó al revelar que padece afección de salud desde hace dos meses: "No sé qué hacer"

¿Qué dice el gusto literario sobre la personalidad de Taylor Swift?

Más allá de ser solo un pasatiempo, esta obsesión ofrece una mirada distinta a la mente creativa de una de las artistas más reconocidas a nivel mundial.

Taylor Swift ha demostrado ser una narradora nata, y no sorprende que encuentre en los thrillers un espacio donde puede desconectarse del ruido mediático y, al mismo tiempo, inspirarse.

Este gusto por los audiolibros también la conecta con una tendencia que crece rápidamente entre miles de oyentes, especialmente mujeres jóvenes, quienes combinan sus rutinas, trabajo, viaje, ejercicio, con la formación personal y podcast.