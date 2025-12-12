Giovanny Ayala se pronunció tras el difícil momento que vivió tras la desaparición de su hijo

En las últimas semanas, el cantante de música popular Giovanny Ayala se ha convertido en tendencia tras el difícil momento que atravesó a nivel emocional por la desaparición de su hijo Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja.

Por su parte, el cantante se pronunció durante varias semanas acerca del difícil momento que vivió a nivel emocional tras la desaparición de su hijo, en la que recibió en incondicional apoyo de toda su familia.

¿Cómo fue la liberación del hijo de Giovanny Ayala y su mánager?

Recordemos que el pasado 2 de diciembre, el nombre de Giovanny Ayala se convirtió en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la liberación de su hijo Miguel tras llevar varios días desaparecido.

Esto dijo el cantante de música popular tras la liberación de su hijo. | Foto: Buen Día, Colombia

Además, la liberación del hijo de Giovanny fue confirmada por parte del Gaula, más conocido como: Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal.

Con base a esto, Giovanny atravesó por un importante momento a nivel emocional tras la emotiva noticia de que su hijo fue liberado tras el importante trabajo que realizaron las autoridades durante varias semanas.

¿Por qué Giovanny Ayala es tendencia tras enterarse de la aparición de su hijo? | Foto: Canal RCN

¿Qué dijo Giovanny Ayala al enterarse que su hijo fue liberado tras varios días desaparecido?

Desde que Giovanny Ayala se pronunció en sus redes sociales acerca de la liberación de su hijo que estaba desaparecido, se ha convertido en tendencia en los últimos días tras su emotivo testimonio en el pódcast digital conocido como: ‘Más allá del silencio’ en el que confesó los desgarradores momentos que vivió tras la desaparición de su hijo:

“Por qué mi hijo? Hoy que me está ocurriendo esta desgracia, le decía a Dios que se acordara de mí”, agregó el cantante de música popular.

Sin duda, estas palabras han generado una ola de comentarios por parte de sus seguidores, en especial por todas las emociones que ha tenido encontradas: