Shakira rompió récord con su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'

El 2025 marcó un antes y un después en la historia del espectáculo latino gracias al impacto de Shakira, quien volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las artistas más influyentes del continente.

¿Cómo llegó Shakira a conquistar un récord nunca antes visto en las giras latinas?

Si Las Mujeres Ya No Lloran World Tour no solo arrasó en ventas, sino que se posicionó como la gira latina más taquillera realizada por una mujer en todos los tiempos.

La magnitud del logro es impresionante, pues logró recaudar más de 327 millones de dólares, que equivalen aproximadamente a $1,308,000 millones de pesos colombianos, una cifra que la coloca en un nivel prácticamente inalcanzable dentro de la industria musical.

Shakira conquista el mundo con su gira más taquillera de la historia. (Foto Stringer/AFP)

Además, vendió más de 2.5 millones de entradas, consolidando una conexión con el público que no se ha debilitado a pesar del paso de los años, Shakira rompió todas las proyecciones y se convirtió en la única cantante del género en superar la barrera de los 100 millones de dólares en ingresos, lo que serían más o menos unos 400 mil millones de pesos colombianos.

¿Qué hizo que este tour se convirtiera en un fenómeno global para Shakira?

El mensaje de Las Mujeres Ya No Lloran evolucionó de ser un álbum catártico a transformarse en un espectáculo inmersivo que celebra la fortaleza emocional, la independencia y el renacimiento personal.

La magia de Shakira en su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour está rompiendo todos los récords. Foto: AFP - Kevin Winter

Cada presentación se construyó como un viaje escénico donde se fusionaron tecnología de última generación, visuales interactivas, cambios de vestuario de alto impacto y coreografías que recordaron los mejores años de Shakira como bailarina.

La gira se extendió por Europa y América, dejando huella en ciudades como Madrid, Ciudad de México, Miami y Bogotá, donde miles de fanáticos agotaron boletería en minutos.

¿Qué representa este hito para la industria latina y para el legado de Shakira?

Shakira no solo domina el ranking de las giras latinas, sino que también fortalece su posición como una de las figuras más influyentes de la música mundial y su capacidad para reinventarse, conectar emocionalmente con millones de seguidores y elevar el estándar.

Lo que Shakira logró en 2025 no es solo un triunfo personal, es un impulso para toda la industria y un mensaje contundente sobre el impacto del talento latino.