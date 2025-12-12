Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Shakira rompió récord con su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'

Shakira conquista la música latina al superar los 327 millones de dólares en su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, rompiendo récord.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
¡Shakira lo hizo de nuevo! Su gira Las Mujeres Ya No Lloran marca un récord histórico. Más de 327 millones de dólares y 2.5 millones de boletos vendidos.
¡Shakira lo hizo de nuevo! Su gira Las Mujeres Ya No Lloran marca un récord histórico. Más de 327 millones de dólares y 2.5 millones de boletos vendidos. Foto AFP/Jesse Grant

El 2025 marcó un antes y un después en la historia del espectáculo latino gracias al impacto de Shakira, quien volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las artistas más influyentes del continente.

Artículos relacionados

¿Cómo llegó Shakira a conquistar un récord nunca antes visto en las giras latinas?

Si Las Mujeres Ya No Lloran World Tour no solo arrasó en ventas, sino que se posicionó como la gira latina más taquillera realizada por una mujer en todos los tiempos.

La magnitud del logro es impresionante, pues logró recaudar más de 327 millones de dólares, que equivalen aproximadamente a $1,308,000 millones de pesos colombianos, una cifra que la coloca en un nivel prácticamente inalcanzable dentro de la industria musical.

Shakira conquista el mundo con su gira más taquillera de la historia.
Shakira conquista el mundo con su gira más taquillera de la historia. (Foto Stringer/AFP)

Además, vendió más de 2.5 millones de entradas, consolidando una conexión con el público que no se ha debilitado a pesar del paso de los años, Shakira rompió todas las proyecciones y se convirtió en la única cantante del género en superar la barrera de los 100 millones de dólares en ingresos, lo que serían más o menos unos 400 mil millones de pesos colombianos.

Artículos relacionados

¿Qué hizo que este tour se convirtiera en un fenómeno global para Shakira?

El mensaje de Las Mujeres Ya No Lloran evolucionó de ser un álbum catártico a transformarse en un espectáculo inmersivo que celebra la fortaleza emocional, la independencia y el renacimiento personal.

La magia de Shakira en su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour está rompiendo todos los récords.
La magia de Shakira en su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour está rompiendo todos los récords. Foto: AFP - Kevin Winter

Cada presentación se construyó como un viaje escénico donde se fusionaron tecnología de última generación, visuales interactivas, cambios de vestuario de alto impacto y coreografías que recordaron los mejores años de Shakira como bailarina.

La gira se extendió por Europa y América, dejando huella en ciudades como Madrid, Ciudad de México, Miami y Bogotá, donde miles de fanáticos agotaron boletería en minutos.

Artículos relacionados

¿Qué representa este hito para la industria latina y para el legado de Shakira?

Shakira no solo domina el ranking de las giras latinas, sino que también fortalece su posición como una de las figuras más influyentes de la música mundial y su capacidad para reinventarse, conectar emocionalmente con millones de seguidores y elevar el estándar.

Lo que Shakira logró en 2025 no es solo un triunfo personal, es un impulso para toda la industria y un mensaje contundente sobre el impacto del talento latino.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Giovanny Ayala se pronunció tras el difícil momento que vivió tras la desaparición de su hijo Giovanny Ayala

Giovanny Ayala se pronunció tras el difícil momento que vivió tras la desaparición de su hijo

Giovanny Ayala rompió el silencio tras el difícil momento que atravesó durante semanas tras la desaparición de su hijo.

Beele sobre su dinero Beéle

Beéle sorprendió tras responder cuánto dinero tiene en su cuenta bancaria

El artista Beéle se volvió viral por su particular confesión cuando le preguntaron sobre su patrimonio.

Luis Alfonso cumplió el sueño de un niño: conocer a Rigoberto Urán Rigoberto Urán

EN VIDEO: Luis Alfonso cumplió el sueño de un niño que quería conocer a Rigoberto Urán

Luis Alfonso cumplió el sueño de un niño que quería conocer a Rigoberto Urán, un encuentro que llamó la atención en redes.

Lo más superlike

Karina Gacía no se conforma con amores a medias. Karina García

Karina García revela lo que espera en su próxima relación, ¿no espera menos?

Karina García causó revuelo al revelar cómo le gustan las relaciones románticas y fue contundente al decir lo que espera de su pareja.

Boletas para Colombia vs. Portugal Selección Colombia

Revelan la millonada que vale la boleta para ver Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026

Giselle Watson revela detalles sobre su relación con Altafulla Altafulla

Giselle Watson rompe el silencio y revela detalles sobre su vínculo con Altafulla

Demanda de Nodal contra Cazzu por trámites con su hija Cazzu

Christian Nodal exige saber en qué gasta Cazzu el dinero entregado para su hija Inti

La Segura compartió detalles de su espasticidad y llamó la atención sobre cómo identificar sus primeros signos. La Segura

¿Cómo detectar la espasticidad?, condición que sufre La Segura desde hace 10 años