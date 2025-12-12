Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

EN VIDEO: Karen Sevillano y Neider inspiran una impresionante obra de arte hecha con papel y tijeras

Karen Sevillano y Neider García se convirtieron en arte con un homenaje artístico hecho solo con papel y tijeras.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Karen Sevillano y Neider García son convertidos en arte.
Karen Sevillano y Neider García son convertidos en arte de papel. (Foto de Karen Sevillano y Neider García Canal RCN) (Figura de papel Freepik)

Un creador de contenido demostró su talento usando la imagen de Karen Sevillano y Neider García.

Un artista le rinde homenaje a Karen Sevillano y Neider García.
Un artista le rinde homenaje a Karen Sevillano y Neider García con una hoja de papel y unas tijeras. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

Karen Sevillano, ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, y su pareja Neider García se convirtieron en protagonistas de un homenaje creativo que atrapó la atención de miles de internautas en redes sociales.

En el clip que se viralizó, el artista primero le escribió por mensaje interno a Karen para pedirle permiso de realizar su obra con la imagen de ambos.

¿Cómo fue el homenaje artístico que le hicieron a Karen Sevillano y Neider García?

El video mostró paso a paso cómo una simple hoja de papel se transformaba en una silueta perfecta de Karen y Neider.

Con precisión y paciencia, el creador recortó hasta revelar un perfil impecable de ambos, un resultado que generó admiración y comentarios positivos entre los seguidores de la pareja.

El resultado final fue celebrado como un homenaje único que convirtió lo cotidiano en arte.

Mientras el homenaje circulaba en redes, Karen también fue noticia por su postura frente a la tercera edición de La casa de los famosos Colombia.

Maiker Smith, uno de sus compañeros en videos digitales, fue elegido por el público para ingresar al programa.

Artículos relacionados

Sin embargo, Karen decidió no manifestar apoyo público, aclarando que ahora cumple el rol de presentadora y que su imparcialidad es fundamental para no dividir a la audiencia.

Con este gesto, la influencer reafirmó su profesionalismo y la responsabilidad que implica su nueva faceta en televisión.

Además, ha dejado claro que su prioridad actual es consolidar su carrera en medios, manteniendo transparencia con sus seguidores.

Karen Sevillano y Neider García continúan siendo referentes de autenticidad en redes sociales, inspirando tanto a artistas como a seguidores con su estilo cercano y su capacidad de generar conversación sin necesidad de polémicas.

Karen Sevillano también compartió detalles de su vida personal en una conversación reciente con su excompañera Ornella Sierra

En la charla, Karen dijo que su lugar en el mundo es Cali y que está muy feliz de poder vivir allá.

Sevillano aclaró que únicamente se traslada a Bogotá cuando tiene compromisos laborales, ya que la capital es el epicentro de sus proyectos y el lugar donde se concentra gran parte de la industria del entretenimiento.

Artículos relacionados

¿Karen Sevillano y Neider García planean ser padres?

Ornella le consultó sobre la posibilidad de convertirse en madre junto a su pareja, Neider García.

Karen fue clara al señalar que, por ahora, no está en sus planes tener hijos, pues se encuentra enfocada en su carrera y en seguir creciendo como presentadora y creadora de contenido.

Karen Sevillano y Neider García son hechos en papel por un creador de contenido.
Karen Sevillano fue la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón Yina Calderón

Hermana de Yina Calderón rompió en llanto tras ser criticada por no ser polémica

En pleno programa, Claudia, la hermana de Yina Calderón, no evitó las lágrimas porque la están tachando.

Jhonny Rivera rompe el silencio y revela cómo está realmente Andy Rivera Jhonny Rivera

Jhonny Rivera rompe el silencio sobre el estado de salud de Andy Rivera

Jhonny Rivera reveló el verdadero estado de salud de Andy Rivera tras rumores recientes.

Reaparece Daniel Arenas Daniel Arenas

Daniel Arenas reaparece tras un año fuera de TV y anuncia su regreso a las telenovelas

Daniel Arenas reapareció tras un año lejos de la TV, retomando su carrera en una nueva producción de canal Internacional.

Lo más superlike

Talento internacional

Así agradeció Marco Antonio Solís a Karol G por incluirlo en 'La Premiere'

Marco Antonio Solís expresó su agradecimiento a Karol G tras aparecer en 'La Premiere', generando reacciones entre sus seguidores.

Tatiana Murillo habló de su amor platónico. La casa de los famosos

Tatiana Murillo realizó una curiosa petición que involucra a su amor platónico

Shakira habló sobre su famoso “Ferrari por Twingo” y reveló si hoy se arrepiente de haber escrito ese verso. Shakira

Shakira reflexiona sobre su icónica frase “Ferrari por Twingo”¿se arrepiente?

Boletas para Colombia vs. Portugal Selección Colombia

Revelan la millonada que vale la boleta para ver Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026

La Segura compartió detalles de su espasticidad y llamó la atención sobre cómo identificar sus primeros signos. La Segura

¿Cómo detectar la espasticidad?, condición que sufre La Segura desde hace 10 años