EN VIDEO: Karen Sevillano y Neider inspiran una impresionante obra de arte hecha con papel y tijeras

Un creador de contenido demostró su talento usando la imagen de Karen Sevillano y Neider García.

Un artista le rinde homenaje a Karen Sevillano y Neider García con una hoja de papel y unas tijeras. (Foto Canal RCN)

Karen Sevillano, ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, y su pareja Neider García se convirtieron en protagonistas de un homenaje creativo que atrapó la atención de miles de internautas en redes sociales.

En el clip que se viralizó, el artista primero le escribió por mensaje interno a Karen para pedirle permiso de realizar su obra con la imagen de ambos.

¿Cómo fue el homenaje artístico que le hicieron a Karen Sevillano y Neider García?

El video mostró paso a paso cómo una simple hoja de papel se transformaba en una silueta perfecta de Karen y Neider.

Con precisión y paciencia, el creador recortó hasta revelar un perfil impecable de ambos, un resultado que generó admiración y comentarios positivos entre los seguidores de la pareja.

El resultado final fue celebrado como un homenaje único que convirtió lo cotidiano en arte.

Mientras el homenaje circulaba en redes, Karen también fue noticia por su postura frente a la tercera edición de La casa de los famosos Colombia.

Maiker Smith, uno de sus compañeros en videos digitales, fue elegido por el público para ingresar al programa.

Sin embargo, Karen decidió no manifestar apoyo público, aclarando que ahora cumple el rol de presentadora y que su imparcialidad es fundamental para no dividir a la audiencia.

Con este gesto, la influencer reafirmó su profesionalismo y la responsabilidad que implica su nueva faceta en televisión.

Además, ha dejado claro que su prioridad actual es consolidar su carrera en medios, manteniendo transparencia con sus seguidores.

Karen Sevillano y Neider García continúan siendo referentes de autenticidad en redes sociales, inspirando tanto a artistas como a seguidores con su estilo cercano y su capacidad de generar conversación sin necesidad de polémicas.

Karen Sevillano también compartió detalles de su vida personal en una conversación reciente con su excompañera Ornella Sierra

En la charla, Karen dijo que su lugar en el mundo es Cali y que está muy feliz de poder vivir allá.

Sevillano aclaró que únicamente se traslada a Bogotá cuando tiene compromisos laborales, ya que la capital es el epicentro de sus proyectos y el lugar donde se concentra gran parte de la industria del entretenimiento.

¿Karen Sevillano y Neider García planean ser padres?

Ornella le consultó sobre la posibilidad de convertirse en madre junto a su pareja, Neider García.

Karen fue clara al señalar que, por ahora, no está en sus planes tener hijos, pues se encuentra enfocada en su carrera y en seguir creciendo como presentadora y creadora de contenido.