Yina Calderón dejó particular mensaje desde su extravagante “Saya Móvil”: "Aquí cabemos los cuatro"

Yina Calderón causó furor en redes sociales al mostrar su extravagante “Saya Móvil” listo para recibir visitas.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Yina Calderón deja listo su "Saya Móvil"
Yina Calderón afirma que su "Saya Móvil" está listo para recibir la visita de sus excompañeros. (Foto de Yina Calderón Canal RCN) (Foto del carro Freepik)

Yina Calderón sorprendió a sus seguidores al mostrar el carro que modificó y bautizó como el “Saya Móvil” antes de mandarlo a lavar.

Yina Calderón está modificando un carro.
Yina Calderón manda a lavar su "Saya Móvil". (Foto de Yina Calderón Canal RCN) (Foto del carro Freepik)

¿Qué dijo Yina Calderón sobre su “Saya Móvil”?

Con entusiasmo, la influencer explicó que quiere tenerlo impecable para recibir a sus excompañeros Asaf, La Pirry y Brenda, quienes planean visitar Colombia.

Con su particular humor, Yina aseguró que la nave está “en su punto” y que caben los cuatro sin problema.

“Estoy mandando a lavar la nave”, expresó Yina Calderón en su publicación.

Hoy, 12 de diciembre, su hermana Juliana Calderón cumple años y Yina aprovechó para dedicarle un mensaje emotivo en redes sociales.

En sus palabras resaltó las cualidades de Juliana y la importancia que tiene en su vida.

La empresaria destacó la fortaleza y autenticidad de Juliana, asegurando que siempre ha sido un apoyo fundamental en su vida.

Además de la celebración y la preparación del “Saya Móvil”, Yina Calderón decidió someterse a un radical cambio de look.

La transformación generó todo tipo de opiniones en redes: mientras algunos aplaudieron su valentía y estilo, otros le lanzaron fuertes críticas por su aspecto clásico y señorial.

La creadora de contenido ha demostrado que sabe cómo mantenerse en el foco mediático: entre ocurrencias, gestos familiares y cambios de imagen, logra que cada publicación se convierta en noticia.

La empresaria también ha logrado diversificar su presencia en redes sociales, combinando su faceta de creadora de contenido con proyectos musicales y comerciales.

Lo que le permite reforzar su imagen como una personalidad multifacética que no teme reinventarse.

¿Qué tipo de vehículo es el “Saya Móvil” de Yina Calderón?

El “Saya Móvil” de Yina Calderón no solo es un vehículo, sino un símbolo de su estilo extravagante y polémico.

De acuerdo con lo que ha revelado Yina en redes, el “Saya Móvil” es un automóvil de diseño compacto que ella decidió personalizar para darle un sello propio.

La influencer mostró que el vehículo no solo cumple con funciones prácticas de movilidad, sino que también se ha convertido en un símbolo de su estilo.

Yina Calderón muestra su carro modificado.
Yina Calderón muestra su carro extravagante. (Foto de Yina Calderón Canal RCN) (Foto del carro Freepik)
