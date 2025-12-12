Karen Sevillano reveló el descuido que tuvo durante el After de La casa de los famosos
La primera ganadora de La casa de los famosos Colombia y presentadora del After 2025, Karen Sevillano, divirtió a sus seguidores al compartir una anécdota sobre un inusual momento que vivió durante una transmisión en televisión nacional.
En el pódcast Cocinando por desparche, de Ornella Sierra, Karen contó que, en una de las emisiones del After, vivió una situación que sigue recordando hasta hoy. La influenciadora explicó que tuvo un descuido con su ropa que por poco deja al descubierto parte de su cuerpo. Aunque aclaró que nada llegó a mostrarse en cámara, sí quedó registrada su reacción al mencionarlo al aire.
“Una cosa es presentar, y otra cosa es presentar en vivo. En vivo pasa de todo, una vez casi se me sale la c*ca. No se me salió, fue casi, pero lo peor no fue eso, fue que yo dije: ay, se me salió la c*ca, y eso sí quedó en el programa”, comentó Sevillano mientras cocinaba con Ornella Sierra.
¿Cómo se sintió Karen Sevillano con su labor como presentadora del After de La casa de los famosos Colombia 2025?
Karen Sevillano también manifestó que la labor de presentadora en vivo no era solo llegar a sentarse a hablar frente a una pantalla, sino que iba más allá, pues destacó que detrás del programa había decenas de personas detrás.
“Es un sentimiento de satisfacción, donde todo lo puedo, donde soy capaz, de soy la más, nunca la menos. A parte que llegar no es solamente sentarse y hablar, porque detrás del After hay muchísimas personas trabajando”.
En definitiva, Karen dejó ver que esta experiencia la llenó de orgullo y le reafirmó que está lista para asumir cualquier desafío que le pongan en el camino.