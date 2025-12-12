Karina García revela su inesperado nuevo camino: ¿se lanza como cantante?

Karina García sorprendió a sus seguidores al revelar una nueva faceta que quiere explorar: convertirse en cantante.

¿Por qué Karina García quiere convertirse en cantante?

La creadora de contenido habló del tema durante una transmisión en vivo junto a Dímelo King y Tamo, donde también participaron Valentino Lázaro y Yaya Muñoz.

En medio de la conversación, Karina expresó que tiene la intención de prepararse profesionalmente para incursionar en la música y que, según ella, “nada le queda grande”.

Durante el live, Karina explicó que esta decisión nació a raíz de una experiencia reciente en República Dominicana, donde tuvo la oportunidad de explorar esta nueva faceta.

Ese momento, contó, le despertó el interés por estudiar y trabajar su voz para hacerlo de manera profesional.

Así nació el deseo de Karina García de convertirse en cantante. (Foto: Canal)

Afirmó que esta vivencia le llamó la atención y la motivó a pensar en un proyecto musical más serio.

Mientras hablaban del tema, Karina incluso le propuso a King que la ayudara con este camino artístico y mencionó que ella podría aportar su presencia y la promoción en sus redes sociales.

Valentino Lázaro apoyó su idea y comentó que no le sorprendía, ya que Karina ha hecho muchas cosas a lo largo de su vida.

¿Qué trabajos hizo Karina García antes de ser creadora de contenido?

En medio de la conversación, Karina recordó varios de los oficios que tuvo antes de dedicarse por completo a su contenido digital.

Contó que en otros momentos de su vida trabajó vendiendo en el parque, estuvo en una panadería, fue enfermera, también secretaria y como modelo.

Con esos ejemplos explicó por qué siente que está preparada para asumir nuevos retos y que por eso considera que “nada le quedaría grande”.

La creadora reiteró que quiere prepararse bien para esta nueva etapa y que su motivación principal es explorar una faceta artística que le genera curiosidad y entusiasmo.

En la transmisión también hubo espacio para otros temas, entre ellos uno que suele generar curiosidad entre su fanaticada: su vida sentimental. Karina García habló sobre cómo está su corazón ahora que regresó a Colombia y contó dónde pasará las fiestas decembrinas.