Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García revela su inesperado nuevo camino: ¿se lanza como cantante?

Karina García contó por qué quiere prepararse profesionalmente para convertirse en cantante.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Karina García quiere ser cantante
Así nació el deseo de Karina García de convertirse en cantante. (Foto: Canal)

Karina García sorprendió a sus seguidores al revelar una nueva faceta que quiere explorar: convertirse en cantante.

Artículos relacionados

¿Por qué Karina García quiere convertirse en cantante?

La creadora de contenido habló del tema durante una transmisión en vivo junto a Dímelo King y Tamo, donde también participaron Valentino Lázaro y Yaya Muñoz.

En medio de la conversación, Karina expresó que tiene la intención de prepararse profesionalmente para incursionar en la música y que, según ella, “nada le queda grande”.

Artículos relacionados

Durante el live, Karina explicó que esta decisión nació a raíz de una experiencia reciente en República Dominicana, donde tuvo la oportunidad de explorar esta nueva faceta.

Ese momento, contó, le despertó el interés por estudiar y trabajar su voz para hacerlo de manera profesional.

Karina García quiere ser cantante
Así nació el deseo de Karina García de convertirse en cantante. (Foto: Canal)

Afirmó que esta vivencia le llamó la atención y la motivó a pensar en un proyecto musical más serio.

Mientras hablaban del tema, Karina incluso le propuso a King que la ayudara con este camino artístico y mencionó que ella podría aportar su presencia y la promoción en sus redes sociales.

Artículos relacionados

Valentino Lázaro apoyó su idea y comentó que no le sorprendía, ya que Karina ha hecho muchas cosas a lo largo de su vida.

¿Qué trabajos hizo Karina García antes de ser creadora de contenido?

En medio de la conversación, Karina recordó varios de los oficios que tuvo antes de dedicarse por completo a su contenido digital.

Contó que en otros momentos de su vida trabajó vendiendo en el parque, estuvo en una panadería, fue enfermera, también secretaria y como modelo.

Con esos ejemplos explicó por qué siente que está preparada para asumir nuevos retos y que por eso considera que “nada le quedaría grande”.

Karina García quiere ser cantante
Así nació el deseo de Karina García de convertirse en cantante. (Foto: Canal)

La creadora reiteró que quiere prepararse bien para esta nueva etapa y que su motivación principal es explorar una faceta artística que le genera curiosidad y entusiasmo.

En la transmisión también hubo espacio para otros temas, entre ellos uno que suele generar curiosidad entre su fanaticada: su vida sentimental. Karina García habló sobre cómo está su corazón ahora que regresó a Colombia y contó dónde pasará las fiestas decembrinas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Jesuu en La casa de los famosos Colombia. La Jesuu

La Jesuu preocupó al revelar que padece afección de salud desde hace dos meses: "No sé qué hacer"

La Jesuu apareció nuevamente en redes sociales para contarle a sus seguidores cuál es su estado de salud en este momento.

La firme postura de Karina García sobre las relaciones amorosas Karina García

Karina García revela lo que espera en su próxima relación, ¿no espera menos?

Karina García causó revuelo al revelar cómo le gustan las relaciones románticas y fue contundente al decir lo que espera de su pareja.

Yina Calderón emociona a sus seguidores. Yina Calderón

Yina Calderón felicita a su hermana Juliana Calderón con curioso mensaje: "Un poquito borrachosa"

Yina Calderón celebró el cumpleaños de Juliana con un emotivo mensaje lleno de humor y cariño que encantó a sus seguidores.

Lo más superlike

Giovanny Ayala se pronunció tras el difícil momento que vivió tras la desaparición de su hijo Giovanny Ayala

Giovanny Ayala se pronunció tras el difícil momento que vivió tras la desaparición de su hijo

Giovanny Ayala rompió el silencio tras el difícil momento que atravesó durante semanas tras la desaparición de su hijo.

Boletas para Colombia vs. Portugal Selección Colombia

Revelan la millonada que vale la boleta para ver Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026

Giselle Watson revela detalles sobre su relación con Altafulla Altafulla

Giselle Watson rompe el silencio y revela detalles sobre su vínculo con Altafulla

Demanda de Nodal contra Cazzu por trámites con su hija Cazzu

Christian Nodal exige saber en qué gasta Cazzu el dinero entregado para su hija Inti

La Segura compartió detalles de su espasticidad y llamó la atención sobre cómo identificar sus primeros signos. La Segura

¿Cómo detectar la espasticidad?, condición que sufre La Segura desde hace 10 años