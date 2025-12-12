Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García revela lo que espera en su próxima relación, ¿no espera menos?

Karina García causó revuelo al revelar cómo le gustan las relaciones románticas y fue contundente al decir lo que espera de su pareja.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La firme postura de Karina García sobre las relaciones amorosas
Karina García aclara lo que espera en una relación.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 , Karina García , ganó popularidad tras su paso por el reality de la vida en vivo, desde entonces, está en el foco mediático

Una de las razones por las que la paisa suena tanto en redes sociales, es su vida privada, pues han salido a la luz varias polémicas que han expuesto sus relaciones personales y amorosas con figuras públicas y hasta con mismos excompañeros del programa de convivencia.

¿Qué dijo Karina García sobre las relaciones amorosas?

A través de redes sociales ha circulado un video de Karina García, en el cual, mediante un Live con sus seguidores, les reveló que ella opina sobre las relaciones amorosas y dijo que “no está para ser el plato de segunda mesa de nadie”.

Según sus palabras, ella no se conforme con “los casi algo” porque no le gustan, por eso, reveló que con ella es ser “novios oficiales” o nada.

Se sabe que la creadora de contenido tiene este tipo de pensamientos, pues ya que en repetidas ocasiones ha mencionado en sus entrevistas que ella no es de conformarse con poco y que le gusta estar en relaciones serias, donde el hombre sea detallista.

La firme postura de Karina García sobre las relaciones amorosas.
La firme postura de Karina García sobre las relaciones amorosas. (Foto: Canal RCN)

¿Qué pasó con Karina García y Altafulla?

Durante su participación en La casa de los famosos Colombia 2025, Karina García tuvo dos romances, uno con Marlon Solórzano, con quien no costó mucho porque él salió muy pronto de la competencia, mientras que, con Altafulla, tuvo algo mucho más formal.

La relación entre los dos exparticipantes generó gran controversia en la competencia, puesto que el barranquillero fue muy coqueto con otra de sus compañeras quien no le prestó atención. Sin embargo, con García logró sostener un romance por fuera de la competencia.

Finalizando el mes de septiembre de 2025, Karina reveló a través de sus redes sociales que su relación con Altafulla terminó, pero no dio muchas explicaciones sobre el tema.

Karina García no se conforma con amores a medias.
Karina García causa revuelo al revelar lo que espera de una relación. (Foto: Canal RCN)

¿Altafulla reveló qué fue lo que pasó en su relación con Karina García?

Debido a que Altafulla habló de Karina García como si seguían juntos en una entrevista, diciendo el amor que sentía por ella y por sus hijos, la paisa salió ese mismo día a dar sus declaraciones, diciendo que la lastimaba que él actuara así.

Sus palabras parecían indicar que ellos no habrían terminado bien su relación, pues se refirió al tema de una manera dolida, mostrándose algo afectado por la situación.

Por su parte, el cantante nunca salió públicamente a mencionar nada sobre el tema y todo este tiempo ha preferido callar.

