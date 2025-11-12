La empresaria, modelo y exdeportista Daniela Ospina compartió con sus seguidores un tierno momento familiar que rápidamente captó la atención de sus seguidores en redes sociales.

¿Qué tierno momento compartió Daniela Ospina junto a sus hijos Salomé y Lorenzo?

En video que protagoniza sus dos hijos, generó de inmediato reacciones entre su fanaticada tras ver el tierno momento entre ellos, dejando claro que tienen buena relación entre hermanos.

En la publicación que fue realizada a través de sus historias, Daniela Ospina mostró a Salomé Rodríguez Ospina, de 12 años, y a Lorenzo, el hijo menor que tuvo con su actual pareja, el actor y cantante Gabriel Coronel, interactuando en la sala de su hogar.

El clip dejó ver al pequeño, de dos años, acercarse a su hermana para darle un beso en la mejilla, gesto que conmovió a la empresaria y que decidió compartir con sus millones de seguidores.

Hijo de Daniela Ospina, protagoniza un tierno momento con Salomé y así reaccionó la hija de James. (Foto: AFP)

La imagen dejó ver el vínculo que Salomé y Lorenzo han construido, a pesar de la diferencia de edad y de los distintos caminos familiares de cada uno.

Salomé es fruto de la relación que Daniela sostuvo con el futbolista James Rodríguez, mientras que Lorenzo es el hijo más pequeño de la familia que formó junto a Coronel, con quien suele compartir momentos de su vida diaria.

¿Cómo reaccionó Salomé al tierno momento con Lorenzo el hijo menor de Daniela Ospina?

Daniela Ospina, quien mantiene una presencia activa en plataformas digitales, acostumbra a mostrar distintos aspectos de su día a día, desde proyectos laborales hasta instantes especiales con sus hijos.

En su cuenta de Instagram donde suma más de 7 millones de seguidores compartió este corto video en el que dejó ver no solo la reacción de su hija Salomé, ni que además de los que dijo el pequeño Lorenzo.

Y es que el pequeño Lorenzo dijo con su tierna voz: “uy”, mientras que a Salomé le tomó por sorpresa este momento y se percató que estaba siendo grabada por su mamá, además quien compartió este instante con un mensaje de: “Buenos días” acompañado de un emojis de corazón rojo y uno de rezar.