Laura De León reveló qué labial usaba durante las grabaciones de Rojo Carmesí

Laura De León puso fin al misterio al revelar públicamente qué labial usaba en la producción del Canal RCN, Rojo Carmesí.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Revelan el labial que Laura De León llevaba en Rojo Carmesí y causa furor
Revelan el labial que Laura De León llevaba en Rojo Carmesí y causa furor. (Foto Canal RCN).

La reconocida actriz Laura De León decidió poner fin al misterio al revelar por primera vez cuál era la marca de labial que usaba durante las grabaciones de Rojo Carmesí, producción del Canal RCN en la que fue protagonista.

¿Cuál era la marca de labial que Laura de León usaba durante las grabaciones de Rojo Carmesí?

Durante una dinámica de preguntas y respuestas realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Laura De León reveló uno de los mayores misterios para la audiencia del Canal RCN: ¿qué labial usó durante las grabaciones de Rojo Carmesí?

Este fue el labial que Laura De León utilizó en Rojo Carmesí
Este fue el labial que Laura De León utilizó en Rojo Carmesí. (Foto Canal RCN).

Y es que la producción que cautivó a la audiencia del Canal RCN en el 2024 destacó por el color de labios que su protagonista Laura de León llevó en sus labios de principio a fin, un producto de belleza que existió únicamente en este universo creado por Fernando Gaitán.

Pues según comentó, el equipo de arte de la producción decidió crear con ayuda de un laboratorio el color del labial que cautivó a la audiencia durante la transmisión de esta emocionante historia en la que también participaron grandes personalidades como Juan Manuel Guilera, Carlos Báez, Carolina Gaitán, Ana Wills, Natalia Durán Marcelo Dos Santos, entre otros.

Laura De León contó cuál era el labial que usaba en Rojo Carmesí
Laura De León contó cuál era el labial que usaba en Rojo Carmesí. (Foto Canal RCN).

“En Rojo Carmesí, la marca de labial que usaba es Rojo Carmesí, literal, no les miento. El equipo fantástico de arte mandó a hacer a un laboratorio unos labiales del color que ellos necesitaban y usábamos labial Rojo Carmesí”

¿Cuál fue el papel que Laura De León interpretó en Rojo Carmesí?

Laura De León protagonizó junto a Carlos Báez la historia escrita por Fernando Gaitán producida por el Canal RCN, Rojo Carmesí. En ella dio vida a Juana Levy, una joven emprendedora que gracias a la herencia de una formula secreta de un labial Rojo Carmesí emprende una aventura que la termina convirtiendo en un ícono de belleza y empoderamiento femenino.

Sin embargo, en el transcurso de esta historia enfrenta diversas complicaciones que la llevan a tomar decisiones inesperadas y muy arriesgadas.

