Lina Tejeiro sorprende con mensaje cargado de sinceridad tras importante distinción: “un camino que”

Lina Tejeiro celebró una importante distinción y compartió un mensaje sobre su camino, lo que generó reacciones y elogios.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Lina Tejeiro recibe importante distinción en importante revista
Lina Tejeiro celebró una importante distinción y así lo compartió. (Foto: Canal RCN)

Lina Tejeiro sorprendió a sus millones de seguidores al compartir un carrusel de fotografías en el que reveló la importante distinción que recibió por parte de una reconocida revista.

¿Qué mensaje compartió Lina Tejeiro tras recibir la distinción?

En las imágenes, la actriz y presentadora aparece luciendo un traje rojo, color distintivo de su emprendimiento, mientras de fondo se observa el nombre de la publicación que la destacó.

Además de las fotografías individuales, Lina también publicó unas imágenes en la que aparece junto a otros influenciadores invitados al evento de revelación.

Junto a esto, compartió un video que muestra parte del detrás de cámaras de la sesión, donde se aprecia el momento en el que le toman las fotos oficiales para la revista.

En el carrusel no faltó una imagen fiel a su estilo, en la que Lina posa con una expresión jocosa mientras la están peinando para el evento, un gesto que sus seguidores reconocen como parte de su personalidad espontánea.

Junto a las imágenes, la actriz publicó un mensaje de agradecimiento en el que recordó “un camino que no ha sido lineal ni perfecto, pero sí profundamente honesto. Crear contenido, emprender y levantar una marca”.

Lina Tejeiro también se reconoció a sí misma al afirmar que este proceso “me ha obligado a crecer, incomodarme, reinventarme y asumir responsabilidades que jamás imaginé. Y, aun así, cada paso ha tenido sentido”.

¿Cómo reaccionaron los seguidores y colegas a la publicación de Lina Tejeiro?

La actriz aprovechó el espacio para compartir un fragmento de su día a día y lo que representa este momento en su vida.

Escribió: “Anoche no pude quedarme a toda la cena; salí corriendo para mi función de teatro. Y mientras me cambiaba pensé: así es mi vida ahora… entre cámaras, escenarios, equipos de trabajo, ideas que no me dejan dormir y sueños que ya no me dan miedo. Y aunque a veces me abruma, también me llena. Muchísimo”.

La publicación rápidamente se llenó de corazones y de cientos de mensajes de felicitación.

Entre los comentarios destacados estuvieron los de Karen Sevillano, quien escribió “la dura”, Laura Tobón: “Bravo”, Tatiana Franco: “Te admiro” y el creador de contenido Julián Pinilla, conocido como el chico de la ruana, quien comentó: “Felicidades berrionda”.

