Así es la exorbitante suma que Karina García cobra por una historia publicitaria en redes sociales
Karina García sorprendió a sus seguidores al hablar abiertamente sobre las tarifas que maneja por su contenido publicitario en redes sociales.
¿Cuánto cobra Karina García por una historia en sus redes sociales?
La creadora de contenido participó recientemente en una transmisión en vivo junto a Dímelo King y Tamo, donde también estuvieron presentes sus amigos Valentino Lázaro y Yaya Muñoz.
En medio de la conversación, surgió una pregunta que pocas veces las figuras digitales responden de manera directa: ¿cuánto cobra Karina García por una historia en Instagram?
La consulta llegó de parte de Yaya, quien no dudó en plantear el tema frente a todos los participantes y los miles de usuarios conectados.
Aunque Karina aclaró desde el inicio que esa información la maneja principalmente su mánager, accedió a compartir lo que, según ella, corresponde al rango que se cobra actualmente por una pieza publicitaria de este tipo en su perfil.
¿Es este el millonario valor que Karina García pide por una historia?
Ante la pregunta directa de Yaya Muñoz, Karina explicó que, aunque prefiere que su equipo sea quien hable de cifras exactas, tiene conocimiento aproximado de los valores que se manejan.
La modelo paisa aseguró que, según lo que ella creía, una historia publicitaria puede costar entre 12 a 15 millones de pesos. Por supuesto que su respuesta llamó la atención de los espectadores, quienes no tardaron en reaccionar en tiempo real al escuchar la cifra millonaria cifra mencionada.
“Karina cobra más que Luisa Fernanda W” o “Kari factura mucho dinero en un mes”, fue uno de los comentarios en redes sociales.
En el momento en que lo dijo, tanto Karina García como los demás presentes en la transmisión siguieron la conversación sin profundizar en detalles adicionales, en el que además fue sorprendida con una serenata de mariachis al iniciar el live.
En una entrevista que hizo hace un tiempo, Karina García también había revelado lo que podría cobrar por ir a un evento, en la que se reveló en su momento que la modelo paisa podría sumar aproximadamente entre 5.000 a 10.000 dólares.
Lo cierto, es que en este mismo espacio Karina García habló de otros temas como su vida sentimental y de sus hijos.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike