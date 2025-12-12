Karina García habló sobre la posibilidad de tener una relación con Westcol

Karina García volvió a encender la conversación en redes sociales después de hablar abiertamente con sus seguidores sobre el tipo de vínculo que mantiene con Westcol.

Artículos relacionados Influencers Mariana Zapata confirmó su ruptura con JLexis: "suéltenme"

¿Qué dijo realmente Karina García sobre su relación con Westcol?

Aunque desde hace meses circulan videos editados por sus propios fanáticos, insinuando una posible conexión romántica entre los dos, la creadora de contenido quiso poner fin a las especulaciones y aclarar cuál es la verdadera naturaleza de su relación con el streamer.

La conversación surgió durante un live del pódcast Tamoenvivo, donde Karina fue invitada a profundizar en varios aspectos de su vida personal, especialmente en el sentimental.

Allí, los presentadores tocaron el tema que muchos tenían en mente, la posibilidad de que ella y Westcol sean algo más que amigos, Karina, con su estilo directo, no dudó en responder y sorprendió a más de uno con su sinceridad.

Artículos relacionados Karina García Así es la exorbitante suma que Karina García cobra por una historia publicitaria en redes sociales

¿Por qué Karina García descarta una relación amorosa con él?

Karina explicó que, aunque siente un enorme cariño y admiración por Westcol, no visualiza un futuro sentimental junto a él.

Aseguró que la razón principal no tiene que ver con falta de compatibilidad emocional, sino con momentos de vida muy distintos, contó que ella ya ha construido un camino personal y familiar sólido, es madre de dos hijos, tiene una carrera estable y un hogar completamente formado.

Por su parte, Westcol está apenas iniciando una etapa en la que sueña con casarse, formar una familia y vivir experiencias que él mismo debe descubrir sin atajos ni presiones.

Según Karina, esas diferencias hacen que ella no considere viable una relación entre ambos, pues no estaría dispuesta a retroceder en procesos que ya vivió y superó.

Artículos relacionados Karina García Así es la exorbitante suma que Karina García cobra por una historia publicitaria en redes sociales

¿Qué tipo de vínculo mantienen Karina García y Westcol y qué destaca de él?

Aunque dejó claro que entre ellos no habrá romance, Karina no dudó en resaltar múltiples cualidades de Westcol, lo describió como alguien profundamente especial, atento y genuino en su manera de relacionarse con quienes quiere.

Contó que es un hombre detallista con sus amigos y amigas, sin dobles intenciones ni expectativas ocultas, y que esa autenticidad es parte de lo que lo vuelve tan querido por su círculo cercano.

Karina incluso reveló que muchas de las experiencias memorables que han compartido, como cenas, planes exclusivos o momentos espontáneos de apoyo emocional, han surgido simplemente de la nobleza que caracteriza a Westcol.

Además, agradeció públicamente la ayuda que él le ha ofrecido en varios de sus proyectos personales, especialmente aquellos ligados a redes sociales, y aunque las redes quieran ver más, para ella las cosas están claras, lo que existe entre ellos es un lazo sincero, sin expectativas románticas, pero lleno de respeto y cariño.