Mariana Zapata confirmó su ruptura con JLexis: "suéltenme"

La influenciadora Mariana Zapata confirmó a sus millones de fanáticos su separación con el cantante JLexis luego de rumores de una ruptura.

Artículos relacionados Talento internacional Exparticipante de MasterChef anunció que será papá: así dio la noticia

¿Qué dijo Mariana Zapata sobre JLexis?

La creadora de contenido decidió aclarar su situación sentimental a través de un grupo de difusión que tiene con sus seguidores, en donde la interrogaron masivamente sobre su relación con él luego de que muchos hubieran notado que lo había dejado de seguir en redes sociales.

La paisa decidió aclarar la situación y detallar que, efectivamente ya no están juntos como muchos sospechaban.

"Él y yo no estamos desde que yo me vine de República, no fue que dejamos de hablar ayer, antier, hoy. Yo le dejé de seguir ayer, sí, porque ya es evidente", dijo.

Asimismo, pidió a sus seguidores que dejaran de estar especulando o pararan de llenarse la cabeza de ideas o teorías que no son.

"Suéltenme en banda con ese tema, hablemos de otras cosas, trascendamos por favor", agregó.

Artículos relacionados Laura de León Laura de León publicó romántica foto con Salomón Bustamante, y desmiente rumores de separación

¿JLexis reaccionó a las declaraciones de Mariana Zapata?

Luego de que Mariana Zapata confesara que ya no estaban juntos, muchos comenzaron a criticarlo en redes sociales, defendiendo a la influenciadora, razón por la que él decidió reaccionar y responderle a sus críticos por medio de sus historias en su cuenta de Instagram.

"No hablen de mí si no van a aguantar la arrogancia de mis palabras al responder, si soy tan poco como dicen por qué no dejan de hablar de mí", comentó.

De igual manera, mencionó que hará una transmisión en vivo para hablar de varios temas, por lo que, muchos esperan que pueda hablar sobre el tema.

Recordemos que, ambos comenzaron un romance luego de la ruptura de Mariana Zapata con el streamer Mr Stiven, con quien terminó luego de que muchos a su alrededor no estuviera de acuerdo con esa relación y recibiera críticas todo el tiempo; además de destacar que el influenciador no al priorizaba como ella quería.

Artículos relacionados Karol G El detalle de Karol G en La Premiere que dividió opiniones sobre su posible ruptura con Feid

Por ahora, la paisa se encuentra soltera y sigue entreteniendo a sus seguidores con su contenido en redes sociales.